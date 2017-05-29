«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая

Роберто Манчини подписался на профиль «Зенита» в Инстаграме. Предчувствия нас не обманули.

Смольный готовится породить нового круизно-паромного оператора. Идея потянет на 100 – 200 млн долларов.

«ААААА! Мы сделали это!» – кричали люди в аэропорту Иркутска. «Оно летит!» – дивились пользователи Youtube. Мы проанализировали первый испытательный полет нового российского пассажирского самолета МС-21.

ГУП ТЭК, судя по всему, реализует план по захвату «Газпрома». Он заслал туда десант топ-менеджеров.

Прокуратура попросила суд оставить гонителя проституток Вячеслава Дацика в Крестах. «Его отпустишь — опять пойдет бордели громить», – сказала прокуратура. Интересное направление мысли.

И еще немного судебной хроники. В арбитраже разрешили спор между известными рестораторами города Вадимом Лапиным и Владимиром Спириным. Рестораны «На речке» и «SunDay» отошли Ginza Project. Теперь владельцу популярного заведения «ZIMALETO» Спирину осталось победить депутата Госдумы Сергея Боярского — и дело в шляпе.

«Как меня взяли в регби? Я долгое время играл сначала в футбол и постоянно бил выше ворот. Тогда меня как нападающего взяли в регби. Ха-ха-ха». – Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы страны. Это почти все, что надо знать о русском регби.

Смольный думал-думал, какого цвета сделать все такси Петербурга, и надумал. Белыми. Автомойки аплодируют стоя.

Мы приодели девушку с веслом. Оранжевый — новый белый.

И не вздумайте нас осуждать. На город надвигаются дожди и шквалистый ветер.