Последствия стихии в Москве

Таких последствий непогоды, что бушевала сегодня в Москве, история метеонаблюдений не помнит.

Стихия обрушила на столицу ураган. Шквалистый ветер валит деревья, рушит временные конструкции. Без света – тысячи домов области.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек, подтвердив, что к 19:30 за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших (среди них есть дети).

В Петербурге опасаются, что 30 – 31 мая непогода доберется до нас – обещают грозы, ночной заморозок и сильный ветер, – если учесть, что в столице такие последствия наступили при скорости ветра 17 – 22 метра в секунду, а у нас ожидается 15 – 20.