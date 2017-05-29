В новом Генплане будет учтена посадочная площадка «Бычье поле»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин дал поручение согласовать с профильными ведомствами предпроектные проработки нового авиаузла на острове Котлин. На первую очередь проекта уйдет почти 2 млрд рублей.

О том, что в Смольном 29 мая состоялось совещание по поводу развития площадки «Бычье поле», сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Инвестором проекта выступает ООО «Хели-драйв «Северо-Запад». На данный момент у территории в западной части острова Котлин статус посадочной площадки, которая может принимать практически все типы вертолетов и многие типы самолетов IV класса.

Предполагается создание авиаузла легкой авиации, что позволит оказывать круглосуточную экстренную медицинскую помощь, проводить учебные полеты и курсы повышения квалификации. Предпроектные работы должны быть выполнены к осени, их поручено учесть при подготовке нового Генплана. Инвестиции в первый этап проекта оцениваются в 1,8 млрд рублей.

Губернатор Георгий Полтавченко подписал программу развития авиации общего назначения прошлым летом. В ней учтены вертодромы и посадочные площадки. Помимо «Бычьего поля» рассматривался также военный аэродром «Горелово». Сейчас самолеты малой авиации базируются на аэродроме «Гостилицы» и в «Пулково». Бюджетные расходы на программу не предусмотрены.