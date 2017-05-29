Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства гибели людей во время урагана в Москве. Об этом сообщил 29 мая СКР на официальном сайте.

В настоящее время комитет проводит доследственные проверки в местах гибели людей. В сообщении ведомства говорится о гибели семи человек в Москве, еще одна несовершеннолетняя девочка скончалась в Раменском районе Подмосковья. Как сообщает «РИА Новости», проверку обстоятельств гибели людей также проведет московская прокуратура и мэрия столицы.

По последним данным, в результате урагана в Москве погибли 11 человек, не менее 50 человек пострадали. В Подмосковье под упавшим деревом погибла 11-летняя школьница.