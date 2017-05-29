Навальный рассказал об источниках состояния Усманова

Оппозиционер Алексей Навальный ответил миллиардеру Алишеру Усманову на обвинения во лжи. В очередном видеоролике, опубликованном 29 мая, он рассказал о том, как предприниматель строил свой бизнес в 1990-х.

Навальный указал на то, что Усманов, рассказывая про свой бизнес, ссылается на события «последних лет десяти». «Дело в том, что Алишер Бурханович рассказывает нам свою историю с середины», — написал Навальный в своем блоге, отметив, что для ответа Фонд борьбы с коррупцией изучил «2 тыс. страниц ежегодных отчетов, протоколов и других документов».

"Я надеюсь, что мой ролик и этот текст внесут необходимую ясность в то, откуда у нас появился такой олигарх Усманов и как он стал одним из самых богатых людей планеты. Эту ясность давно пора внести, потому что «официальная» версия бизнес-биографии Усманова трещит по швам при ближайшем рассмотрении", – заявил оппозиционер.