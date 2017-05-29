Путин - о визите Ле Пен в Москву: Если она попросила, почему мы должны ей отказывать

Визит лидера партии «Национальный фронт», участника президентской гонки во Франции Марин Ле Пен в Москву не значил, что Россия пыталась влиять на выборы в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС 29 мая.

«Если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, то почему мы должны ей отказывать, тем более она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной», — сказал Путин. Он отметил, что «было бы странно» со стороны России «отпихнуться от тех политических деятелей в Европе», которые «хотят развивать многоплановое сотрудничество» с нашей страной. «Но это вовсе не значит, что мы как-то пытались повлиять на выборы», — подчеркнул Путин.

Встреча Владимира Путина и Марин Ле Пен состоялась 24 марта в Кремле. В ходе беседы российский лидер заявил, что Россия не хочет влиять на президентские выборы во Франции. Он также добавил, что Россия придает «очень большое значение» связям с Францией.