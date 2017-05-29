Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек из-за урагана

В результате урагана в Москве погибли 11 человек, более 50 пострадали, сообщает «Интерфакс» вечером 29 мая со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

«В настоящий момент за медицинской помощью обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети. Обращения продолжаются. 11 пострадавших с летальным исходом»​, — заявил представитель ведомства.

По его словам, пострадавшие в результате шквалистого ветра поступают в 10 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы. «Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», — добавил он, отметив, что, скорее всего, данные о жертвах еще будут уточняться.

Сообщается также о гибели 11-летней жительницы Подмосковья и обесточивании тысяч домов из этого региона.