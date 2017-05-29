На Украине «Яндекс» заподозрили в передаче персональных данных российским спецслужбам

Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обыска в украинских офисах компании «Яндекс». Следователи обнаружили признаки того, что компания незаконно собирала персональные данные украинцев и передавала их в Россию.

Как сообщается в пресс-релизе СБУ от 29 мая, «Яндекс» собирал данные об «образе жизни», месте проживания, источниках и размерах доходов, а также электронных адресах.

По версии следствия, поисковик также передавал российским спецслужбам персональные данные украинских военнослужащих, в том числе тех, которые служат в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях (так называют территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик).

Сотрудники СБУ изъяли в «Яндексе» серверы и документацию. Они намерены проверить перенаправление трафика в Россию и «координацию противоправной деятельности с территории РФ».

По данным СБ Украины, информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности.

Об обысках в украинских офисах «Яндекса» стало известно днем 29 мая. Они проводятся в рамках уголовного дела по статье о государственной измене.

С 16 мая «Яндекс», а также «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.Ru заблокированы на Украине. Соответствующий приказ подписал президент страны Петр Порошенко, который обвинил российские сервисы и соцсети в пропаганде.