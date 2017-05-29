СК подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве

Следственный комитет официально подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве. Об этом говорится в сообщении СК, опубликованном на официальном сайте вечером 29 мая.

Ранее Следственный комитет сообщал о шести погибших в Москве. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил об 11 погибших.

По данным СК, большинство погибших скончались в результате падения деревьев — из-за этого погибли пять человек. «Кроме того, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, где пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. По фактам гибели людей СК начал доследственные проверки. ​

Ураган в Москве прошел во второй половине дня 29 мая. В результате шквалистых порывов ветра в столице были повалены деревья, прервано электроснабжение, начались перебои в движении транспорта.

Также сообщалось о гибели 11-летней жительницы Подмосковья, на которую упало дерево. В регионе около семи тысяч человек остались без света.