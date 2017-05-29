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29.05.2017 18:24

Ginza выиграла «На речке» и «SunDay», а депутат Госдумы Боярский пошел на «ZIMALETO»

В арбитраже Петербурга 29 мая закончился спор между известными рестораторами города Вадимом Лапиным и Владимиром Спириным. Согласно решению, рестораны «На речке» и «SunDay» отошли Ginza Project. Теперь владельцу популярного заведения «ZIMALETO» Спирину придется побороться еще и с мнением депутата Госдумы Сергея Боярского.

По информации «Фонтанки», на прошлой неделе в тринадцатом арбитражном апелляционном суде Санкт-Петербурга завершился процесс между совладельцем группы компаний Ginza Project Вадимом Лапиным и петербургским ресторатором Владимиром Спириным. Напомним, осенью 2016 года Владимир Спирин подал в арбитраж Петербурга иски к Вадиму Лапину о признании мнимыми сделок по продажам Лапину его долей в уставном капитале ООО «ЯХТ-КЛУБ КРЕСТОВСКИЙ» и ООО «Променад». Эти компании владеют модными в Петербурге ресторанами «На Речке» и «SunDay». При этом фактически Спирин продал 25 процентов ресторана «На Речке» и 42,5 процента ресторана «SunDay». Любопытно и то, что претензии к Лапину Спирин предъявил через три года после заключения сделки, потребовав признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть ему части долей вышеуказанных фирм.

Согласно документам арбитража, Спирин посчитал, что его выход из учредителей был искусственным, так как он продал доли в двух ООО для оформления этими компаниями кредита в «Промсвязьбанке», который забрал 100 процентов проданных долей под обеспечение. Как «Фонтанке» прокомментировал один из юристов Ginza Project, «если коротко, то этот довод совсем непонятный, так как банкам все равно, кто владеет долями».

Кратко заметим, что и истец, и ответчик – известные рестораторы Петербурга. Другое дело, что их вес в этой индустрии несоразмерен. Вадим Лапин является совладельцем группы компаний, объединенных брендом Ginza Project. Таким образом, ему принадлежит 45 ресторанов в Петербурге и 40 – в Москве. Последний совместный проект Лапина и нападающего «Зенита» Александра Кержакова стартовал в середине мая этого года в формате ресторана «Сули Гули» в Рыбацком. Спирин же владеет популярным местом «ZIMALETO» на Крестовском острове, рестораном «Гастроном» на Марсовом поле, рестораном «Мама Зоя» на площади Конституции. Также он имеет отношение к клубу «Крыша 18» на Петроградской стороне.

Напомним, что ранее «Фонтанка» сообщала о конфликте Владимира Спирина с владельцами ресторана «BARASHKI», после которого Следственным управлением УМВД по Адмиралтейскому району было возбуждено уголовное дело. 17 мая 2015 года Спирин был задержан по подозрению в мошенничестве, в деле фигурировала сумма 600 тысяч долларов http://www.fontanka.ru/2015/09/17/047/. Однако впоследствии преследование было прекращено в связи с его деятельным раскаянием.

Любопытно, что, по данным «Фонтанки», в том конфликте Вадим Лапин встал на сторону Спирина, активно помогал ему своим ресурсом и даже давал за него официальные поручительства.

В феврале 2017 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти первой инстанции признал иски Владимира Спирина необоснованными, а истец обратился в апелляционную инстанцию. На днях тринадцатый апелляционный арбитражный суд вновь отказал Владимиру Спирину в его требованиях. Теперь, скорее всего, Владимиру Спирину придется оспаривать эти решения, но уже в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Однако хлопоты ресторатора Спирина на этом вряд ли закончатся. Причем не из-за параллельных арбитражных споров с одним из миноритариев ресторана «BARASHKI» и не из-за слухов о конфликте с итальянским инвестором, вложившим крупную сумму в их совместный проект на Казанской улице. Как стало известно «Фонтанке», на прошлой неделе депутат Государственной думы Сергей Боярский обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с официальным запросом по поводу нарушения неким ООО «Аргум» условий аренды земельного участка на Южной дороге, 8, Крестовского острова. По мнению депутата Боярского, срок аренды истек еще в октябре 2015 года. Но так как ООО «Аргум» владеет тем самым рестораном «ZIMALETO», принадлежащим Владимиру Спирину, то, судя по всему, Сергей Боярский тоже включился в борьбу (имеется в виду, конечно же, борьба за неукоснительные требования Комитета имущественных отношений Смольного).


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