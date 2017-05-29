Более семи тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за урагана. Погиб ребенок
Из-за дождя, сопровождавшегося сильными порывами ветра, в Подмосковье отключено электричество у 7,3 тысячи домохозяйств, сообщает 29 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Основные отключения затронули запад Московской области – в частности, Наро-Фоминский, Истринский и Можайский районы.
Электропитание социально значимых объектов в пострадавших районах организуют через передвижные электростанции, сообщили в Минэнерго.
В Подмосковье, по данным источника агентства, от урагана погиб один человек — 11-летняя школьница в Раменском районе, на которую упало дерево, 25 человек пострадали.
В Москве и Подмосковье днем 29 мая прошли сильные дожди и грозы, сопровождавшиеся порывами ветра до 20 метров в секунду.
В Москве из-за упавших деревьев и конструкций погибли, по данным СК, шесть человек. Источники в экстренных службах сообщают об 11 погибших.
Из-за упавших деревьев было нарушено движение пригородных электричек на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях, на Филевской линии метро в Москве и на МЦК.
Источник: "Медуза"