Более семи тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за урагана. Погиб ребенок

Из-за дождя, сопровождавшегося сильными порывами ветра, в Подмосковье отключено электричество у 7,3 тысячи домохозяйств, сообщает 29 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Основные отключения затронули запад Московской области – в частности, Наро-Фоминский, Истринский и Можайский районы.

Электропитание социально значимых объектов в пострадавших районах организуют через передвижные электростанции, сообщили в Минэнерго.

В Подмосковье, по данным источника агентства, от урагана погиб один человек — 11-летняя школьница в Раменском районе, на которую упало дерево, 25 человек пострадали.

В Москве и Подмосковье днем 29 мая прошли сильные дожди и грозы, сопровождавшиеся порывами ветра до 20 метров в секунду.

В Москве из-за упавших деревьев и конструкций погибли, по данным СК, шесть человек. Источники в экстренных службах сообщают об 11 погибших.

Из-за упавших деревьев было нарушено движение пригородных электричек на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях, на Филевской линии метро в Москве и на МЦК.