Петербуржца, швырнувшего самокат в ребенка, выпустили под подписку

Приморский райсуд Петербурга 29 мая принял к производству уголовное дело в отношении Никиты Кравченко, который кинул самокат в десятилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Кроме того, райсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Ранее решение об изоляции Кравченко было отменено горсудом.

Напомним, в начале апреля Кравченко на своей Kia направлялся по Ланскому шоссе. В этот момент ребенок с самокатом переходил дорогу. В поведении мальчика фигуранту что-то не понравилось, он вышел из автомобиля, ударил парня по лицу и швырнул вдогонку самокат, после чего скрылся. Через сутки он был задержан в отделе полиции, куда явился самостоятельно.