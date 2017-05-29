Два сотрудника транспортной полиции за попытку мошенничества получили семь с половиной лет на двоих

Смольнинский районный суд в Петербурге 29 мая вынес приговор в отношении бывших сотрудников Санкт-Петербургского линейного управления на транспорте Владимира Литвинова и Эдуарда Аветисяна. Их обвиняли в покушении на мошенничество на 300 тысяч.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе судебного следствия было установлено, что в июле 2016 года на Московском вокзале два на тот момент действующих сотрудника остановили для проверки документов и досмотра личных вещей прибывшего на вокзал пассажира. Они инсценировали обнаружение у него наркотиков и потребовали 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Мужчину отвезли в банк, где он смог привлечь внимание охраны учреждения. Полицейские скрылись, но впоследствии их вычислили и задержали. Из органов они были уволены по дискредитирующим обстоятельствам.

Суд признал их виновными и назначил наказание Литвинову в виде 3 лет лишения свободы, Аветисяну – 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.