Еще
20:43 29.05.2017
Пришлите свою новость!
20:10
Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой
19:51
Сотрудница "Почты России" в Гатчине пообещала зарезать клиента как барана
19:51
Последствия стихии в Москве
19:44
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая
19:35
Главу Пушкинского района отправили в отставку
19:30
В новом Генплане будет учтена посадочная площадка «Бычье поле»
19:17
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
19:10
Ветер сдул вывеску со здания Союза журналистов России на Садовое кольцо
19:03
Навальный рассказал об источниках состояния Усманова
18:56
Путин - о визите Ле Пен в Москву: Если она попросила, почему мы должны ей отказывать
18:50
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек из-за урагана
18:41
СК подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве
18:35
Макрон пообещал вместе с Путиным «отслеживать ситуацию» с правами геев в Чечне
18:31
На Украине «Яндекс» заподозрили в передаче персональных данных российским спецслужбам
18:24
Ginza выиграла «На речке» и «SunDay», а депутат Госдумы Боярский пошел на «ZIMALETO»
18:17
Более семи тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за урагана. Погиб ребенок
18:14
Петербуржца, швырнувшего самокат в ребенка, выпустили под подписку
18:12
Два сотрудника транспортной полиции за попытку мошенничества получили семь с половиной лет на двоих
18:08
Экс-главу Библиотеки украинской литературы просят приговорить к пяти годам условного срока
18:02
СМИ: В результате урагана в Москве погибли 11 человек
17:56
МЧС предупреждает о ночных заморозках на Северо-Западе
17:53
Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина
17:52
Глава МИД Финляндии: Партнерство с НАТО - ключевой компонент нашей безопасности
17:50
СМИ сообщают о восьми погибших из-за урагана в Москве
17:43
«Петербурггаз»: Вероятная причина ЧП с газом в Молодежном - нелегальная врезка
17:40
Следком подтвердил шестерых погибших из-за урагана в Москве
17:25
Роулинг написала продолжение «Фантастических тварей»
17:22
Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд рублей в год
17:16
Гергиев снова стал самым зарабатывающим деятелем культуры
17:12
СМИ: Из-за урагана в Москве погибли шесть человек
17:10
«Лицедеи» с друзьями дадут благотворительный концерт ко Дню защиты детей
17:10
Автовокзал возобновил работу после получасовой проверки
17:03
Машины, въезжающие в Пулково во время ПМЭФ, могут быть досмотрены
17:02
«ЦветТорг-Опт» заплатит крупный штраф за шестерых нелегалов
16:57
При урагане в Москве погибли два человека
16:50
Автовокзал на Обводном эвакуируют из-за подозрительного предмета
16:41
Французские деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова
16:36
Intel выпустит 18-ядерный процессор
16:30
Упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции Медведева
16:30
«Левада»: Президента в Навальном видят лишь 2% россиян
16:22
Четверым петербуржцам грозит 20 лет за 200 пакетиков синтетических наркотиков
16:17
Прием роликов на премию «Фонтанка.Офис» продлен до 9 июня
16:08
Прокурор защитил проституток от Дацика
15:55
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
15:48
В шорт-лист «Большой книги» попали книги о Ленине и масонах
15:43
В Барнауле пассажира автобуса убили за то, что он не уступил место бабушке
15:40
Топ-10 оригинальных строящихся жилых комплексов Петербурга
15:38
«Петербургтеплоэнерго» меняет генерального директора
15:37
«Фонтанка» составила карту форумов и летних школ для молодежи
15:20
Роберто Манчини встретился с Миллером
15:07
Rolls-Royce собрал самый дорогой в мире автомобиль
15:00
Совет ЕС сообщил о продлении санкций против Сирии
14:53
Мария Максакова рассказала, что водителя ее мужа похитила ФСБ
14:46
Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя
14:40
Полицейские отняли у жителя Мурманска военные раритеты из Финляндии времен ВОВ
14:34
Усманов будет дарить iPhone за лучшие пародии на самого себя
14:30
Песков: Путин в курсе истории с задержанием мальчика на Арбате
14:26
Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш попросил Путина о помиловании
14:08
СМИ: «Зенит» перехватил Реджини у «Спартака»
14:02
Источники: Манчини подписал контракт с "Зенитом"
13:57
Фанаты «Гарри Поттера» собрали денег на Волан-де-Морта
13:47
Смольный окончательно определился с цветом такси в Петербурге
13:40
Военный в Молодёжном сам тушил пожар и спас весь дом
13:37
Время человеколюбов в мундирах: Из истории благотворительности
13:33
В Орле арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании
13:29
СБУ пришла с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе
13:11
У разбойников с Софийской, напавших на таксиста, нашли «багаж»
13:07
СБУ предотвратила закупку для Закарпатья 16 российских автобусов и одной пожарной машины
13:00
На Бухарестской из-за бесхозного пакета встали трамваи
12:56
Матвиенко позвонила на номер 112 и расспросила диспетчера о работе с детьми
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
29.05.2017 18:02

СМИ: В результате урагана в Москве погибли 11 человек

Число погибших в результате урагана в Москве, по данным источников «Интерфакса», увеличилось до 11 человек.

Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек.

В разных районах Москвы днем 29 мая прошел сильный дождь, сопровождавшийся порывами ветра до 20 метров в секунду. В Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин, повалены несколько сотен деревьев.

От урагана также пострадала и Московская область.

Источник: "Медуза"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00

Детские клубы выручат родителей в выходные дни

20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10

Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз

Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
Ветер сдул вывеску со здания Союза журналистов России на Садовое кольцо
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек из-за урагана
СК подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве
Более семи тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за урагана. Погиб ребенок
Петербуржца, швырнувшего самокат в ребенка, выпустили под подписку
Два сотрудника транспортной полиции за попытку мошенничества получили семь с половиной лет на двоих
СМИ: В результате урагана в Москве погибли 11 человек
СМИ сообщают о восьми погибших из-за урагана в Москве
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Дело стадиона ушло на второй год
Архитектурный шедевр от “Пилона” заинтересовал ФСБ
Предохраняться надо
Почему полиция не искала подозреваемого в теракте
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Последствия стихии в Москве

Лето с умом

Встать на SUP и одеть девушку с веслом

Новости компаний
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.