СМИ: В результате урагана в Москве погибли 11 человек
Число погибших в результате урагана в Москве, по данным источников «Интерфакса», увеличилось до 11 человек.
Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек.
В разных районах Москвы днем 29 мая прошел сильный дождь, сопровождавшийся порывами ветра до 20 метров в секунду. В Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин, повалены несколько сотен деревьев.
От урагана также пострадала и Московская область.
Источник: "Медуза"