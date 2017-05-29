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29.05.2017 23:03
1 Комментариев

Эхо Малиновки или как защитить зелень от акул

Петербургские депутаты подготовили поправки к изменениям в Генеральный план, согласно которым в Петербурге снова смогут построить храм в Малиновке, а строительство океанариума в Купчино предлагается запретить.
Эхо Малиновки или как защитить зелень от акул
Архив/"Фонтанка.ру"

Депутаты Законодательного собрания за два дня умудрились подать 41 поправку к проекту изменений Генерального плана. Из них комиссия по городскому хозяйству парламента рекомендует утвердить всего семь, в том числе строительство уже отмененного Смольным храма в Малиновке, расстановку всех точек над i в истории с развязкой и Еврейским кладбищем и запрет строительства океанариума в Купчино.

Комиссия по городскому хозяйству петербургского ЗакСа проанализировала 41 поправку петербургских депутатов ко второму чтению проекта изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. Семь изменений на предварительной стадии рекомендованы к принятию депутатами. Одно из них – возвращение возможности строительства храма в парке Малиновка. Авторы поправки – единороссы Андрей Анохин, Александр Ходосок и Юрий Бочков.

«Функциональную зону зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования с включением объектов, допустимых в соответствии с законодательством об охране зеленых насаждений, включая плоскостные спортивные сооружения (Р2), изменить на функциональную зону всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны», – говорится в документе, предложенном депутатами. Графическое изображение в форме храма в приложении показывает зону, подлежащую изменениям.

Как рассказал «Фонтанке» Анохин, к нему обратились инициативные граждане с просьбой все-таки построить в парке Малиновка храм, и он, как ответственный парламентарий, не смог отказать им в помощи. Его коллега Юрий Бочков сообщил, что и сам всячески поддерживает такое строительство. «Может быть у вице-губернатора Игоря Албина одно мнение, у меня – другое. Депутат – самостоятельная фигура», – отметил он. Единоросс Ходосок на звонок «Фонтанки» ответить не смог.

Стоит напомнить, что история храма в Малиновке тянется с 2013 года , когда горожане узнали об инициативе построить в парке 67-метровую церковь. Выступающие за зеленые насаждения жители выходили тогда на акции протеста, писали петиции и обращались в суд, оспаривая проект планировки. Главным аргументом против строительства было то, что Малиновка – единственный большой парк в округе, который серьезно сократит свою площадь, окажись там еще и церковь. В 2015 году к конфликту активно подключилось Законодательное собрание, что не удивительно: настоятелем храма в Малиновке предполагалось сделать действующего настоятеля домовой церкви Мариинского дворца Петра Мухина. Изменения в Генеральный план, предполагающие строительство храма, предложил тогда депутат Виталий Милонов. В итоге парламентарии проголосовали за перевод территории в зону деловой застройки, не смотря на то, что в Смольном к тому моменту уже согласились пойти навстречу жителям и отозвали разрешение на постройку храма.

Позже вице-губернатор Игорь Албин пообещал, что зона парка Малиновка будет вновь рекреационной, именно такой проект изменений Генерального плана был принят 24 мая в ЗакСе в первом чтении, а теперь, будто бы назло Смольному, будет, судя по всему, снова изменен на «милоновский» вариант. Против такого развития событий выступают оппозиционные депутаты. По утверждению яблочника Бориса Вишневского, даже в случае принятия таких корректировок построить храм будет чрезвычайно трудно:

«Для храма уже выделен другой участок – в районе улицы Коммуны. Постановление о строительстве отменено в 2015 году. Договор пользования земельным участком для религиозной организации прекращен в марте 2016 года. Предельная высота на этом месте – 5 метров (ввели в ПЗЗ в мае 2016 года по моему предложению), над этим уже ЗакС не властен и не может ничего изменить», – подчеркивает он.

«Только что рабочая группа по зеленым насаждениям поддержала перевод этого участка, наконец, в ЗНОП. В этой ситуации снова пытаться уничтожить треть парка -издевательство и над волей граждан, которые четыре года боролись за его сохранение, и над здравым смыслом. Это не имеет никакого отношения к правам верующих – среди защитников парка их большинство. Это продолжение позорной поправки Милонова. Депутаты, которые это вносят, покрывают себя позором в глазах горожан», – считает Вишневский.

Другая поправка депутатов, рекомендованная к принятию, касается многострадального проекта океанариума в Купчино. Инвестор – ООО «Оптима», дочерняя компания московской  ЗАО «Киевская площадь»  (в совете директоров – Год Нисанов и

Зарах Илиев, бывший совладелец Черкизовского рынка). Проект, который изначально подразумевал научно-просветительский центр, деформировался под торгово-развлекательный, а строительство его отложили с 2017 на 2021 год. И тут как раз парк решили защитить – депутат от ЛДПР Олег Капитанов предложил вовсе отменить стройку.

«Жители района крайне негативно относятся к этому проекту, так как из территории парка Интернационалистов исключают 3,6 Га рекреационной зоны», – сообщил он.

Идею предварительно поддержали в комиссии по городскому хозяйству, что, как отмечают завсегдатаи ЗакСа, редко бывает просто так. Отметим, что напротив уже есть ТРК – «Южный полис». Впрочем лоббирование  чьих-либо бизнес-интересов Капитанов в разговоре «Фонтанкой» опроверг.

В комитете по инвестициям сообщили, что не знают о каких-либо планах депутатов и по-прежнему настроены на реализацию проекта со стратегическим инвестором (таковым ООО «Оптима» признали в 2016 году). При этом, собеседники в городском правительстве отметили, что в случае отмены проекта городу не придется ничего возмещать инвестору, так как на данный момент он не понес никаких серьезных затрат для реализации проекта.

Поправками в Генеральном плане планируют депутаты исправить и еще одну деталь. Коммунист Александр Рассудов намерен поставить все точки над i в вопросе о строительстве дороги от Обводного канала до Колпино в районе Еврейского кладбища. Напомним, что градостроительные документы вызвали жаркие споры: депутаты заподозрили, что дорога пройдет прямо по кладбищенским плитам. На заседание ЗакСа, где обсуждался вопрос, пришел глава Еврейской общины Марк Грубарг, а вице-губернатор Игорь Албин, выступая перед парламентариями, благородно объявил, что дабы завершить баталии, откажется от строительства дороги через кладбище.

«На самом деле через кладбище трасса не могла пройти в любом случае по нескольким причинам: это недопустимо по федеральному закону о похоронном деле, также эта территория – объект культурного наследия», – рассказал «Фонтанке» депутат Александр Рассудов.

«Прохождение развязки никогда не планировалась сквозь территорию Еврейского кладбища, к сожалению, некоторые граждане не совсем корректно трактовали графическое изображение и этапность строительства данной развязки.

Тот круг, который графически изображал первый этап строительства и графически проходил по изображению Еврейского кладбища, был воспринят как будущая развязка, хотя, согласно легенде Генерального плана, – это просто символ первого этапа. Моя поправка сводится к устранению этих графических неточностей, связанных со строительством развязки рядом с Еврейским кладбищем», – добавил он.

Помощник депутата Оксаны Дмитриевой Александр Карпов в разговоре с «Фонтанкой» не согласился с такой трактовкой и настаивает, что поправка Рассудова как раз-таки радикально ситуацию не изменит.

«Такое мнение свидетельствуют о некомпетентности депутата в вопросе градостроительства. Скорей всего, он просто принес в ЗакС то, что ему нарисовали в Смольном. Достаточно открыть легенду Генерального плана, чтобы обнаружить, что круг – это и есть развязка. Что касается этой предлагаемой Рассудовым линии, то это  обозначение дороги. Те, кто занимался изучением этого проекта, знают, что физически места между железной дорогой и кладбищем (то, как предлагает нарисовать в плане Рассудов) для дороги нет. Ранее профильные комитеты утвердили проект планировки территории, предполагающий тоннель в этом месте, почему чиновники не помнят об этом решении – вопрос», – говорит Карпов.

Другой рекомендованной к принятию поправкой Рассудова предлагается поменять зонирование территории на Лахтинском проспекте рядом с хосписом (дом 98). Как рассказал коммунист, внести изменение его попросили в комитете по инвестициям. «Поправка предполагает строительство центра репродуктологии «Мать и дитя», основанного главным акушером Москвы», – пояснил он.

Предварительно поддержанная в комиссии по городскому хозяйству поправка депутата Дениса Четырбока выполнена в защиту теннисного клуба на Хасанской улице, 19. Недавно открытый спортцентр он предлагает защитить от сноса в случае строительства здесь Восточного скоростного диаметра, переводя землю в функциональную зону спортивных сооружений и пляжей с включением объектов инженерной инфраструктуры.

И, наконец, еще две рекомендованных поправки от депутатов от «Единой России» (Игоря Высоцкого и Юрия Бочкова) предполагают корректировку возможности строительства в Буферном парке в Пушкине. Как сообщили парламентарии, об изменениях попросили в администрации Пушкинского района, чтобы дать возможность реализовать проект парка аттракционов. Инвестиционным проектом предусматривается строительство 4 выставочных залов (зал русских народных сказок, зал сказок А. С. Пушкина, зал сказок русских писателей, зал современной фантастической сказки), а также 5 игровых залов. "Запланированные к строительству здания составят многогранный комплекс, в котором планируется проведение интерактивных выставок, исторических и научно-познавательных программ, размещение аттракционов. Реализация проекта запланирована инвестором пушкинской компанией ООО «Светоч» за счет собственных и привлеченных средств. Срок реализации — 2018–2022 годы", – обещают в администрации.

Помимо поправок, которые рекомендовано поддержать, Законодательному собранию, будет предложено еще ряд изменений. Так, например, Оксана Дмитриева настаивает на отмене пробивки дороги через жилой дом на Обводном канале, Борис Вишневский – на отложении строительства Восточного скоростного радиуса. Депутат Максим Резник предложил отказаться от изменения зонирования на Кузнецовской улице в Московском районе. По предложению Смольного депутаты в первом чтении утвердили перевод под деловую застройку промзоны Механического завода на Витебском пр., 15А (6 га). Ранее о планах застроить эту территорию владелец предприятия, глава азербайджанской диаспоры Петербурга и советник губернатора Вагиф Мамишев заявлял еще 10 лет назад. На заседании ЗакСа Резник обвинил чиновников в лоббировании интересов, однако вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что «Мамишеву просто повезло». Яблочники предлагают не застраивать парк 300-летия и отказаться от скоростных магистралей в Удельном парке. С последним предложением ранее согласился Албин и предположил, что трасса М7 может пройти под зелеными насаждениями в тоннеле.

Напомним, что проект изменений Генерального плана предполагает утверждение строительства ряда транспортных и инфраструктурных проектов, в том числе скоростного железнодорожного сообщения с Пулково, обхода города Красное Село, путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, линии легкорельсового трамвая в Шушарах, участка автомобильной дороги от КАД до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» в створе Пискаревского проспекта и другие.

Окончательно принять документ в ЗакСе планируют в июне.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (1)
Homer
29 мая 2017 г. 23:09
Что потом то делать будем со всеми этими выстроенными на непонятные средства храмами шаговой доступности? Сносить?
СМИ2
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