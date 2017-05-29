Новый проект «Группы ЛСР» в Москве

Еще
20:43 29.05.2017
Пришлите свою новость!
20:10
Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой
19:51
Сотрудница "Почты России" в Гатчине пообещала зарезать клиента как барана
19:51
Последствия стихии в Москве
19:44
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая
19:35
Главу Пушкинского района отправили в отставку
19:30
В новом Генплане будет учтена посадочная площадка «Бычье поле»
19:17
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
19:10
Ветер сдул вывеску со здания Союза журналистов России на Садовое кольцо
19:03
Навальный рассказал об источниках состояния Усманова
18:56
Путин - о визите Ле Пен в Москву: Если она попросила, почему мы должны ей отказывать
18:50
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек из-за урагана
18:41
СК подтвердил гибель семи человек при урагане в Москве
18:35
Макрон пообещал вместе с Путиным «отслеживать ситуацию» с правами геев в Чечне
18:31
На Украине «Яндекс» заподозрили в передаче персональных данных российским спецслужбам
18:24
Ginza выиграла «На речке» и «SunDay», а депутат Госдумы Боярский пошел на «ZIMALETO»
18:17
Более семи тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за урагана. Погиб ребенок
18:14
Петербуржца, швырнувшего самокат в ребенка, выпустили под подписку
18:12
Два сотрудника транспортной полиции за попытку мошенничества получили семь с половиной лет на двоих
18:08
Экс-главу Библиотеки украинской литературы просят приговорить к пяти годам условного срока
18:02
СМИ: В результате урагана в Москве погибли 11 человек
17:56
МЧС предупреждает о ночных заморозках на Северо-Западе
17:53
Заместителем Эрнста стал экс-помощник главы администрации Ельцина
17:52
Глава МИД Финляндии: Партнерство с НАТО - ключевой компонент нашей безопасности
17:50
СМИ сообщают о восьми погибших из-за урагана в Москве
17:43
«Петербурггаз»: Вероятная причина ЧП с газом в Молодежном - нелегальная врезка
17:40
Следком подтвердил шестерых погибших из-за урагана в Москве
17:25
Роулинг написала продолжение «Фантастических тварей»
17:22
Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд рублей в год
17:16
Гергиев снова стал самым зарабатывающим деятелем культуры
17:12
СМИ: Из-за урагана в Москве погибли шесть человек
17:10
«Лицедеи» с друзьями дадут благотворительный концерт ко Дню защиты детей
17:10
Автовокзал возобновил работу после получасовой проверки
17:03
Машины, въезжающие в Пулково во время ПМЭФ, могут быть досмотрены
17:02
«ЦветТорг-Опт» заплатит крупный штраф за шестерых нелегалов
16:57
При урагане в Москве погибли два человека
16:50
Автовокзал на Обводном эвакуируют из-за подозрительного предмета
16:41
Французские деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова
16:36
Intel выпустит 18-ядерный процессор
16:30
Упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции Медведева
16:30
«Левада»: Президента в Навальном видят лишь 2% россиян
16:22
Четверым петербуржцам грозит 20 лет за 200 пакетиков синтетических наркотиков
16:17
Прием роликов на премию «Фонтанка.Офис» продлен до 9 июня
16:08
Прокурор защитил проституток от Дацика
15:55
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
15:48
В шорт-лист «Большой книги» попали книги о Ленине и масонах
15:43
В Барнауле пассажира автобуса убили за то, что он не уступил место бабушке
15:40
Топ-10 оригинальных строящихся жилых комплексов Петербурга
15:38
«Петербургтеплоэнерго» меняет генерального директора
15:37
«Фонтанка» составила карту форумов и летних школ для молодежи
15:20
Роберто Манчини встретился с Миллером
15:07
Rolls-Royce собрал самый дорогой в мире автомобиль
15:00
Совет ЕС сообщил о продлении санкций против Сирии
14:53
Мария Максакова рассказала, что водителя ее мужа похитила ФСБ
14:46
Кремль ответил на призыв Меркель к европейцам полагаться только на себя
14:40
Полицейские отняли у жителя Мурманска военные раритеты из Финляндии времен ВОВ
14:34
Усманов будет дарить iPhone за лучшие пародии на самого себя
14:30
Песков: Путин в курсе истории с задержанием мальчика на Арбате
14:26
Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш попросил Путина о помиловании
14:08
СМИ: «Зенит» перехватил Реджини у «Спартака»
14:02
Источники: Манчини подписал контракт с "Зенитом"
13:57
Фанаты «Гарри Поттера» собрали денег на Волан-де-Морта
13:47
Смольный окончательно определился с цветом такси в Петербурге
13:40
Военный в Молодёжном сам тушил пожар и спас весь дом
13:37
Время человеколюбов в мундирах: Из истории благотворительности
13:33
В Орле арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании
13:29
СБУ пришла с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе
13:11
У разбойников с Софийской, напавших на таксиста, нашли «багаж»
13:07
СБУ предотвратила закупку для Закарпатья 16 российских автобусов и одной пожарной машины
13:00
На Бухарестской из-за бесхозного пакета встали трамваи
12:56
Матвиенко позвонила на номер 112 и расспросила диспетчера о работе с детьми
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
29.05.2017 17:58

Новый проект «Группы ЛСР» в Москве

Новый проект «Группы ЛСР» в Москве
ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26). 

Продаваемая площадь будущего комплекса комфорт-класса составит около 70 000 кв. м. 

На первых этажах дома разместятся коммерческие помещения, во дворах предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок. В проекте запланировано строительство парковок, позволяющих сохранить внутридомовую территорию свободной от автомобилей.


Район, где будет реализован новый проект, отличает прекрасно развитая общественная, коммерческая и социальная инфраструктура. Неподалеку от места будущей застройки находятся более 10 школ, поликлиника, детские сады. Рядом расположен Битцевский лес, Парк 30-летия Победы, Красный пруд и парк каскад Кировоградских прудов. 

Новый жилой комплекс будет обладать хорошей транспортной доступностью: рядом находится станция метро «Пражская», а также Варшавское шоссе.

Приступить к строительству жилого комплекса «Группа ЛСР» планирует в 2018 году. Полностью завершить проект компания намерена к концу 2020 года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2017 17:58

Новый проект «Группы ЛСР» в Москве

«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26).
EcoCity
29.05.2017 15:49

Под Петербургом выходит в продажу новый загородный проект «Северного города»

В понедельник, 5 июня, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) открывает продажи в новом загородном малоэтажном проекте, поселке EcoCity во Всеволожском районе Ленобласти.
ГК «ЦДС»
29.05.2017 15:39

ГК ЦДС запускает программу «Ипотека в рассрочку»

29 мая 2017 года, Санкт-Петербург – ГК «ЦДС» совместно с ПАО Сбербанк запустили программу «Ипотека в рассрочку». Ее действие распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
6 петербургских компаний - в десятке самых крупных застройщиков России
Индустриальный парк Greenstate получил признание на федеральном уровне
Принца Ольденбургского вернут в конце 2017-го
Минюст назвал условия для изъятия единственного жилья у должников
ЮИТ сдал вторую очередь жилого комплекса в Пушкине
В Смольном ветеранам вручили ключи от новых квартир
В апреле в Петербурге сдано 54 новых дома
Банк "Зенит" снял залог с участков "СУ-155"
Setl City сдала жилой комплекс на Петроградской стороне
В марте в Петербурге заселили 50 новостроек
BauHaus: откуда в Петербурге дом нового формата
Обманутые подрядчики надеются на Путина
Хоть в Красную книгу заноси
Кто морозит Ротенбергов
Взял ипотеку – выкручивайся сам
Хорошо ли за городом?
Образцовый комфорт во всём
С ипотекой не помогут: Что делать с "проблемными кредитами"?
Чья земля и чья недвижимость может заинтересовать ФСБ?
Начало дачного сезона: Как дела на рынке загородной недвижимости?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Последствия стихии в Москве

Лето с умом

Встать на SUP и одеть девушку с веслом

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2017 17:58
Новый проект «Группы ЛСР» в Москве
«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26).
EcoCity
29.05.2017 15:49
Под Петербургом выходит в продажу новый загородный проект «Северного города»
В понедельник, 5 июня, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) открывает продажи в новом загородном малоэтажном проекте, поселке EcoCity во Всеволожском районе Ленобласти.
ГК «ЦДС»
29.05.2017 15:39
ГК ЦДС запускает программу «Ипотека в рассрочку»
29 мая 2017 года, Санкт-Петербург – ГК «ЦДС» совместно с ПАО Сбербанк запустили программу «Ипотека в рассрочку». Ее действие распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС».
«Вена»
29.05.2017 15:29
В квартале «Вена» оформили газоны и высадили сиреневые кусты
При поддержке компаний Setl City и «Петербургская Недвижимость», а также администрации Заневского городского поселения 26 мая состоялся субботник на территории квартала «Вена» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово.
«Образцовый квартал 3»
26.05.2017 16:13
Открыты продажи в малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3»
Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» спешит сообщить отличную новость почитателям комфортного высококачественного жилья: открыты продажи квартир в новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 3»!
ПАО «Группа ЛСР»
26.05.2017 12:29
Аналитики назвали одну из самых дорогих элитных квартир в Санкт-Петербурге
Аналитики ЦИАН изучили цены на квартиры в городах России с самой большой численностью населения и составили рейтинг крупнейших агломераций страны по максимальной стоимости жилья в строящихся домах
ПАО «Группа ЛСР»
25.05.2017 17:13
«Группа ЛСР» увеличила количество банков-партнеров в Санкт-Петербурге
Список партнеров, сотрудничающих с компанией по программам кредитования покупателей квартир, увеличился до 20 банков.
ГК «ЦДС»
25.05.2017 13:29
ГК «ЦДС» предлагает ипотеку по ставке 6,9%
ГК «ЦДС» и банк ВТБ 24 (ПАО) разработали новую ипотечную программу для приобретения строящегося жилья. В рамках данного предложения ставка по кредиту начинается от 6,9% годовых.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
25.05.2017 10:46
Старт продаж в корпусе №16 квартала «YouПитер»
С 1 июня в продажу поступают квартиры в доме №16 – последнем корпусе, который будет построен в составе квартала «YouПитер» на территории п. Мурино.
«Новоорловский»
24.05.2017 13:59
ЮИТ изменяет условия продажи территории у Новоорловского лесопарка
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приняла решение скорректировать условия по продаже части территории, на которой реализуется проект жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.