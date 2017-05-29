Новый проект «Группы ЛСР» в Москве

«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26).

Продаваемая площадь будущего комплекса комфорт-класса составит около 70 000 кв. м.

На первых этажах дома разместятся коммерческие помещения, во дворах предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок. В проекте запланировано строительство парковок, позволяющих сохранить внутридомовую территорию свободной от автомобилей.



Район, где будет реализован новый проект, отличает прекрасно развитая общественная, коммерческая и социальная инфраструктура. Неподалеку от места будущей застройки находятся более 10 школ, поликлиника, детские сады. Рядом расположен Битцевский лес, Парк 30-летия Победы, Красный пруд и парк каскад Кировоградских прудов.

Новый жилой комплекс будет обладать хорошей транспортной доступностью: рядом находится станция метро «Пражская», а также Варшавское шоссе.

Приступить к строительству жилого комплекса «Группа ЛСР» планирует в 2018 году. Полностью завершить проект компания намерена к концу 2020 года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»