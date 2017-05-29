"Скандинавия" может притормозить

Реконструкция федеральной трассы "Скандинавия" на глазах дорожает. Если у государства не хватит денег, то график дорожных работ придется менять.

"Скандинавия", которая давно перестала справляться с трафиком, должна быть реконструирована до 2028 года. Уже в этом году дорожники собирались выйти на большой отрезок – 65-100-й километры, но торги пока не объвляются, а стоимость работ выросла с 17 до 25 миллиардов.

Почти полгода назад заместитель начальника ФКУ "Севзапуправтодор" Дмитрий Кузнецов обещал, что в текущем году будет объявлен конкурс на второй этап расширения трассы "Скандинавия". Федеральная дорога, соединяющая Петербург с Финляндией, дождется масштабной реконструкции на участке с 65 по 100 километр. Будущие работы представитель ведомства оценил в 17 миллиардов рублей. Правда, оговорился: смета составлялась заранее и еще в ценах первого квартала 2014 года.

Лот на продолжение реконструкции трассы нынешней весной действительно появился на сайте zakupki.gov.ru, но пока лишь в разделе "обязательное общественное обсуждение". Запланированных денег на многокилометровый участок, судя по материалам будущей закупки, явно не хватит. И расходы придется повысить до 25,3 миллиардов. Скорректированы и сроки – генподрядчика для "Скандинавии" планируют начать искать не ранее 2018 года.

В ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" пересмотр планов комментируют осторожно. "Фонтанке" там сообщили, что информация о лоте на сайт госзакупок пока действительно не направлялась, но работы на отрезке с 65 по 100 км вскоре все же начнутся.

"Контракт на подготовку территории строительства, расчистку полосы отвода планируется в 2017 году. Основные строительно-монтажные работы – в 2018 году", – уточняют в ведомстве.

Новые цифры там пока не объясняют, лишь повторяют слова Кузнецова, что стоимость реализации объекта – с 65 по 100 км – в соответствии с заключением Главгосэкспертизы составляет 17 млрд 799 млн рублей. Работы по графику должны быть завершены в 2022 году.

Глава Ассоциации предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга "Дормост" Кирилл Иванов напоминает, что обновленная смета будет зависеть от коэффициентов-дефляторов. "Это нормальная практика. Если цены рассчитывались в 2014 году, то сейчас затраты должны быть увеличены, минимум, на 3-4 миллиарда", – говорит Иванов.

Источник "Фонтанки" в правительстве Ленобласти добавляет, что стоимость повысится не только из-за инфляции. "Работы подорожают из-за того, что придется пересматривать некоторые решения по инженерным коммуникациям и путепроводам – слишком много времени прошло с момента подготовки проекта. И из-за проектировщиков, скорее всего, придется сдвинуть на 2018 год контракт на 25 миллиардов. Но есть и хорошая новость – отводы земельных участков, леса – все это уже подписано и готово, – приходи хоть завтра и строй трассу", – говорит собеседник "Фонтанки".

Для справки: Реконструкцию всей "Скандинавии", которая началась в 2015 году и ведется исключительно за счет федеральных денег, разделили на пять этапов. Работы оценивались в 90 миллиардов рублей, но опять же в ценах трехлетней давности. Первым стал отрезок с 47 по 65 километры,который окончательно должен быть сдан в 2019 году; на очереди второй участок с с 65 по 100 км, подорожавший с 17 до 25 миллиардов. К 2023 году ожидается реконструкция трассы с 100 по 134 км, к 2026 до шести полос должен расшириться отрезок с 134-160 км. Заключительный пятый этап у границ с Финляндией – от 160 до 203 км. Окончание работ – 2028 год. В ценах 2014 года все ступени реконструкции оценивались примерно одинаково – около 20 миллиардов. Самым дорогим должен был стать только финальный "аккорд" – 21 миллиард рублей.

Пока никто из экспертов "Фонтанки" не взялся предположить, сколько дополнительных миллиардов придется приплюсовать до 2028 года к общей смете из-за коэффициентов-дефляторов. Но "Скандинавия" явно обойдется дороже, чем рассчитывали составители ФАИП (федеральной адресной инвестпрограммы – прим. ред.).

Еще в октябре 2016 года был открыт долгожданный участок (с 44 по 52 км), который начинался от Петербурга. Почти за 11 миллиарда рублей реконструированная трасса дошла до пересечения с автодорогой Парголово-Симагино. До 65 километра – деревня Огньки – генподрядчик – АО "ВАД" – должен добраться в октябре 2019 года. Оставшаяся стоимость работ – порядка 10 миллиардов.

На текущий год ФАИП выделяет этому участку 4,2 миллиарда, на 2018 год – еще 5,5 миллиардов рублей.

В компании "ВАД" не ответили на запрос "Фонтанки" – вписывается ли объект в обозначенное финансирование и нет ли у государства перед подрядчиком долгов. В ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" "Фонтанке" сообщили, что уже выполненные работы на участке 47-52 км оплачены в полном объеме.

С продолжением работ в ведомстве проблем также не видят:"Финансирование объекта осуществляется в соответствии с утвержденной федеральной адресной инвестиционной программой. При условии сохранения текущих лимитов финансирования открытие движения возможно уже в 2018 году".

"Скандинавию" (которая строилась с 1984 года), традиционно обещает поддерживать петербуржец и глава Минтранса РФ Максим Соколов. "Высокая интенсивность транспортных потоков свидетельствует о важности трассы, по реконструкции которой у нас большие планы" – заявлял министр, когда "ВАД" сдавал первый участок. Участники стройки уверены, что он будет поддерживать проект и впредь, а вопросы увеличения финансирования – технический момент.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"