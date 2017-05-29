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29.05.2017 19:00
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"Газпром" — ГУП ТЭК: путешествие туда и обратно

Десант бывших топ-менеджеров ГУП ТЭК в «Газпроме» увеличивается. Перебравшийся на службу в газовую монополию экс-глава городского ТЭК Артур Тринога привел своего бывшего зама на должность главы «Петербургтеплоэнерго», который занимает 8% теплосетевого рынка города.
"Газпром" — ГУП ТЭК: путешествие туда и обратно
Светлана Холявчук/Интерпресс

О том, что в руководстве «Петербургтеплоэнерго» (ПТЭ) готовятся перемены, рассказали сразу несколько источников «Фонтанки». В ближайшее время Андрея Машлыкина на должности гендиректора сменит Андрей Сухарев. Ранее он работал в ГУП ТЭК под началом Артура Триноги. Тот, в свою очередь, два месяца назад возглавил головную компанию ПТЭ – «Газпром теплоэнерго» – и теперь ставит во главе «дочки» бывшего соратника. Собеседники «Фонтанки» говорят, что это не последний «трансфер» в тепловое межсезонье. 

Как рассказали редакции сразу несколько  источников, решение об уходе Андрея Машлыкина уже принято, официально об этом будет объявлено в ближайшие несколько дней. В качестве претендентов на его место назывались несколько не последних для отрасли людей. Звучала фамилия Ивана Болтенкова. В прошлом заместитель председателя комитета по энергетике, в 2015 году он перешел на работу в Кремль, но на новом месте задержался лишь на год. Осенью «Фонтанка» писала том, что Болтенков рассматривался как один из кандидатов на место вице-губернатора, которое освободилось после ухода в Госдуму Игоря Дивинского. В итоге в этой гонке он уступил фавориту — Константину Серову. Сам Иван Болтенков заявил "Фонтанке", что не в курсе планов о своем возможном назначении. 

Однако наиболее вероятными кандидатами считались два топ-менеджера принадлежащей городу и «Газпрому» «Теплосети Санкт-Петербурга»: директор по капстроительству Антон Марков и возглавляющий управление развития теплового бизнеса Андрей Сухарев. Контрольный пакет «Теплосети» принадлежит еще одной газпромовской «дочке» – ТГК-1, но дело не в этом. Просто у обоих есть опыт совместной работы с Артуром Триногой, который теперь имеет очень широкие кадровые возможности. 

Началось-то все опять-таки с «Газпрома». Сухарев в 2009 году пришел в ТЭК из ТГК-1, на новом месте он стал руководителем дирекции по перспективному развитию. В 2011 году сюда же в качестве гендиректора пришел – тоже из Газпрома – Артур Тринога, сын начальника секретариата премьера Дмитрия Медведева. Считается, что в город его пригласил тогдашний вице-губернатор Сергей Козырев. В свою очередь, сам Тринога сделал своим заместителем Антона Маркова. До этого в газпромовском ЗАО "Межрегионэнергострой" тот занимался строительством энергообъектов. Этот экс-газпромовский триумвират управлял городским ТЭК до 2014 года. Козырева сменил Владимир Лавленцев. Отношения у нового вице-губернатора с Триногой не сложились, и тот ушел из ГУП ТЭК. А вскоре и его замы покинули предприятие, в которое новый директор Игорь Федоров привел свою команду. Через некоторое время они осели в «Теплосети».

В «Петербургтеплоэнерго» в последние годы тоже было неспокойно. В январе 2015 года бессменный с 2004 года глава компании Сергей Густов оставил свою должность, позднее со скандалом ушла и его команда. Некоторое время на совещания в Смольном ходил советник по эксплуатации Андрей Машлыкин, что вызывало ироничные комментарии со стороны вице-губернатора Игоря Албина. В конце апреля Машлыкин получил-таки статус директора. Однако единым руководящим органом для «Петербургтеплоэнерго» стала его головная компания – "Газпром теплоэнерго". Ее-то в начале апреля 2017 года и возглавил Артур Тринога. После этого перестановки в ПТЭ были неизбежны, говорят собеседники «Фонтанки», а троица экс-управленцев из ГУП ТЭК получила возможность вновь объединиться, но уже в структурах «Газпрома». 

Андрей Сухарев и Антон Марков отказались комментировать информацию о назначениях в «Петербургтеплоэнерго». В «Газпроме» и комитете по энергетике тоже пока отмалчиваются. Сухарев на общих карьерных лестницах занимал более низкую ступеньку, однако тот факт, что выбор сделан именно в его пользу, собеседников «Фонтанки» не смущает. По их словам, Марков, скорее всего, тоже получит какую-то должность под началом Триноги – возможно, в Москве. 

К слову, источники редакции упоминали в качестве кандидата еще и Дениса Янева, бывшего главу Центра энергосбережения при комитете по энергетике. В свое время его в город пригласил как раз Лавленцев. Сообщалось, что Янева прочили на пост главы Водоканала вместо Феликса Кармазинова, однако тот в административном смысле в итоге пережил и Лавленцева, и его протеже, ушедших со своих должностей раньше. Учитывая отношения Артура Триноги и Владимира Лавленцева, можно предположить, что Янев был классическим «андердогом» в гонке за место директора ПТЭ. 

Новое руководство «Петербургтеплоэнерго» – в лице курирующего Артура Триноги и Андрея Сухарева — должно будет решать целый ряд проблем. Свою работу в Петербурге компания начала с реконструкции системы теплоснабжения в Петроградском районе, затем расширила фронт работ еще на 4 района – Центральный, Адмиралтейский, Петродворцовый и Курортный. В программу инвестировали порядка 23,6 млрд рублей

Построили и модернизировали 223 котельные и 53 центральных тепловых пункта установленной мощностью 2506 МВт. Реконструировали почти тысячу километров сетей. Как рассказали в компании, всего в 2016 – 2018 годах инвестпрограмма составит 727 млн рублей (308 млн – в 2017-м, 210 млн – в 2018 году). Основными источниками финансирования являются амортизационные отчисления и средства, полученные за счет платы за подключение.

На фоне этих вложений компания зафиксировала рост задолженности со стороны жилищников. "Газпром" несколько лет пытался добиться от администрации, чтобы Смольный взял на себя хотя бы долги жилкомсервисов под городским управлением. В 2016 году компания получила отказ. На данный момент потребители должны ПТЭ порядка 1,4 млрд рублей, две трети этой суммы приходится на ЖКС. Впрочем, надо учитывать, что расходы «Петербургтеплоэнерго» на реконструкцию город возвращает в виде специальных субсидий. За Петроградский район Смольный рассчитался в 2016 году, в целом выплата субсидий рассчитана до 2025 года. Так что в некотором смысле «дочка» «Газпрома» ремонтирует городскую систему, которую после этого использует, за городские же деньги. 

Доля компании на теплосетевом рынке города оценивается в 7,7%, около 90% делят ГУП ТЭК и «Теплосеть Санкт-Петербурга». В 2014 году эта расстановка была нарушена появлением нового игрока — ОАО «Теплоэнерго», которая начала ударными темпами заключать крупные договоры на подключение. Зоны интересов этой компании и ПТЭ наиболее явно совпали на Петровском острове, который сейчас активно застраивается жильем премиум-класса.

Николай Кудин,  «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
chernousova
29 мая 2017 г. 19:37
Даешь круглогодичное отопление! Ночью заморозки обещают, а у меня уже сейчас в квартире дубак!
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