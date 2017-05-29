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29.05.2017 17:56

МЧС предупреждает о ночных заморозках на Северо-Западе

Ночные заморозки ждут жителей Ленинградской области, а петербуржцам стоит готовиться к циклону, который принесёт в город дожди и шквалистый ветер.

СМС-предупреждение от МЧС России петербуржцы вместе с жителями других регионов страны получили 29 мая, когда из-за урагана в Москве погибли шесть, а по другим данным – восемь человек. По данным ведомства, в ночь на вторник, 30 мая, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, 31-го – дожди вплоть до грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду, которые в первый день лета могут достичь 20 метров в секунду.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии «Фонтанке» пояснили, что заморозки ожидаются только в восточных районах Ленинградской области, но ветер в Петербурге действительно усилится. При этом ухудшение погоды не связано со столичным фронтом, на Петербург движется другой циклон – с Балтики.

Сейчас в Северной столице 16,5 градуса. Ночная температура в последние весенние дни будут колебаться в районе +6…+8 градусов.


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