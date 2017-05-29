СМИ сообщают о восьми погибших из-за урагана в Москве

В результате урагана в Москве погибли восемь человек, сообщил 29 мая источник «Интерфакса» в экстренных службах города. По данным собеседника агентства, люди погибли на Кировоградской улице, на площади Джавахарлала Неру, на Кедровой улице и в районе станции метро «Университет». Кроме того, на Андреевской набережной из-за обрушения беседки погибли два человека.

Следственный комитет ранее подтвердил гибель шести человек. Пятеро погибли от падения деревьев в разных районах города, сообщила представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Еще один погиб из-за падения автобусной остановки на Кировоградской улице, добавила она.

По факту гибели людей проводятся доследственные проверки, цитирует РИА Новости заявление Ивановой.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в своем твитере, что в результате урагана есть погибшие, но не стал уточнять их число. Более 40 человек обратились за медицинской помощью, сообщил Собянин. «Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр.

В разных районах Москвы днем 29 мая прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром. Сообщается о многочисленных поваленных деревьях и рекламных конструкциях, в том числе упавших на автомобили.

Из-за падения деревьев на пути затруднено движение пригородных поездов на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях Московской железной дороги. Из-за упавших деревьев также был нарушен график движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково, а также останавливались поезда на Филевской линии Московского метрополитена и на МЦК.