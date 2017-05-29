«Петербурггаз»: Вероятная причина ЧП с газом в Молодежном - нелегальная врезка

Специалисты газораспределительной компании «Петербурггаз» после проверки места ЧП в жилом доме в поселке Молодежный Курортного района сделали вывод о незаконной врезке. Это мнение может быть донесено до районной полиции.

Как сообщает пресс-служба компании, аварийная служба была на месте ЧП 29 мая в 11.01, через 11 минут после случившегося. Сначала специалисты отключили 22-квартирный жилой дом от газа (здание обеспечивается сжиженным газом от подземной резервуарной установки). Затем эксперты установили, что в ванной комнате, где произошел хлопок неустановленного вещества и пострадал хозяин квартиры, установлен проточный электрический водонагреватель. В квартире числится одна газовая плита, она не повреждена.

Однако газовщики обнаружили гибкую газовую подводку, проложенную через перегородку из кухни в ванную. По предварительным оценкам, наиболее вероятная причина происшествия — попытка самовольной врезки.

Напомним, что, как рассказывали «Фонтанке» источники, причиной ЧП стал загоревшийся газовый нагреватель в ванной комнате. С возгоранием на площади около трех квадратных метров самостоятельно справился проживающий там военный, хотя и пострадал. После осмотра врачей с легким ожогом кисти его отпустили домой.