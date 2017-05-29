Что дает ПМЭФ Петербургу

Ежегодно власти Петербурга рапортуют о миллиардах инвестиций, привлеченных благодаря экономическому форуму. Но не все проекты доходят даже до котлована. Какова реальная отдача от ПМЭФ за последние три года, считала «Фонтанка».

В 2017 году Смольный ожидает от инвесторов большей щедрости, чем в прошлом, — рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко информационным агентствам накануне Петербургского международного экономического форума. По его словам, в ходе главного делового события года город надеется подписать около 30 контрактов, причем их сумма, возможно, даже побьет рекорд 2014 года — 150 млрд рублей.

Такой колоссальный объем средств должен принести городу отдачу в виде налогов и организации рабочих мест и с лихвой покрыть расходы на организацию форума (только на стенд Петербурга будет потрачено 49,5 млн рублей. — Прим.ред.), а также компенсировать – хотя бы морально – неудобства, которые неизбежно испытают петербуржцы из-за масштабного события.

Однако, как показывает опыт прошлых лет, подписание соглашений о намерениях (именно их сумма озвучивается в релизах о привлеченных инвестициях) отнюдь не гарантирует реальные вложения. «Фонтанка» выяснила судьбу самых масштабных проектов, анонсированных на ПМЭФ за последние три года.

Сильнее всего подвели Смольный «некачественные» инвесторы. К примеру, так и не началось строительство заявленного еще в 2014 году проекта – выставочного центра «Дружба», который должен был принести городу 35 млрд рублей инвестиций. Смольный нашел китайскому инвестору «Хуа Бао» участок на юго-западе города, однако подписание договора аренды затормозилось из-за уголовного дела против совладельца компании Ван Линаня. Впрочем, в комитете по инвестициям говорят, что о полной заморозке речь не идет — на этот год запланированы изыскательские работы и проектирование основных объектов. К слову, на всемирную выставку EXPO, которую Смольный надеялся провести в китайском центре, город даже не заявился.

Заводу по производству стальной арматуры, в который компания «Мера-Сталь» обещала вложить 7,5 млрд рублей, повезло еще меньше. Компания еще в 2015 году заложила первый камень в присутствии высших должностных лиц Смольного, но дальше дело не пошло. В 2017 году в отношении инвестора введена процедура наблюдения по иску банка ВТБ, у которого она взяла кредит, но не смогла по нему расплатиться. Впрочем, в комитете по инвестициям не теряют надежду, что владельцы «Мера-Сталь» найдут соинвестора и возобновят работу над проектом.

Преградой инвестициям для завода «Звезда», собравшегося вложить 7,8 млрд рублей в производство дизельных двигателей, стали также санкции против России. Именно из-за них Внешэкономбанк не смог предоставить обещанное финансирование. Так и не дождавшись льготного кредита, предприятие в 2017 году решило взять коммерческий заём. Однако и это пока не удается сделать – Сбербанк просит в качестве залога патент на разработки, однако он принадлежит Минпромторгу, а не самой «Звезде».

Самая крупная стройка – жилой район «Планетоград», анонсированный в 2014 году, – забуксовала в процессе получения согласований. Вето на проект наложила Пулковская обсерватория, поскольку участок, выделенный инвестору, попал в трехкилометровую защитную зону, еще в советское время установленную вокруг телескопов. Позднее астрономы пересмотрели свою позицию, и в начале 2017-го застройщик все же вышел на участок. Но из 104 млрд рублей заявленных вложений на данный момент инвестировано пока 12 млрд. Полностью завершен проект будет только к 2027 году.

ПМЭФ-2015 принес городу заметно меньше инвестиций (40 млрд против 150 в 2014 году), зато они оказались более качественными. Из четырех крупных проектов уже реализованы три. Центр ядерной медицины Международного института биологических систем имени С.М. Березина уже построил центр протонной лучевой терапии и планирует открыть его для пациентов в 2017 году. Объем инвестиций в проект составляет 7,5 млрд рублей.

Автозавод Toyota, пообещавший в 2015 году вложить в расширение 5,7 млрд рублей, по факту инвестировал почти вдвое больше – 9,7 млрд рублей. Предприятие нарастило мощности и начало собирать новую модель RAV4.

Оператор Tele2 завершил программу по развитию технологии 4G, в которую вложил 8,7 млрд рублей. Компания построила сеть LTE-1800, которая на сегодняшний день доступна более 75% населения Петербурга и Ленинградской области, отметили в пресс-службе.

Однако самый крупный проект ПМЭФ-2015 – испытательный центр для электротехнического оборудования ОАО «Россети» стоимостью 10,5 млрд рублей – пока не вышел на площадку. Компания еще в 2016 году получила в аренду два земельных участка общей площадью 723 000 кв. м в промзоне «Белоостров», но пока только готовит проект планировки территории. По данным комитета по инвестициям, стройка может начаться в 2018 году.

На форуме 2015 года также было анонсировано строительство пешеходного моста к стадиону на Крестовском острове. Он уже реализован, хотя и не тем инвестором, с которым подписывали соглашение. Британский Spicer Oppenheim Limited оказался несостоятелен, и мост подарили городу петербургские строительные компании.

А вот инвесторы 2016 года пока не могут похвастаться скоростью. Самые масштабные проекты заявил ВТБ, пообещавший вложить 26 млрд рублей в строительство двух линий легкорельсового трамвая и центра внешней торговли «Аэрополис» в Пулково-2. Легкорельс, создание которого обсуждается уже не первый год, пока существует только на бумаге — в виде поправок в Генплан. Что касается Пулково-2, то по требованию FIFA он будет использоваться в качестве вспомогательного аэропорта для соревнований Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Финский Fazer, пообещавший городу инвестировать 14,8 млрд рублей в строительство завода по производству быстрозамороженных и свежих хлебобулочных изделий, пока тоже не начал стройку. Сейчас компания ведет переговоры с городом по предоставлению земельного участка, – знает глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин.

«Самсон-Мед», который собирается потратить 4,5 млрд рублей на строительство завода в Пушкине, уже получил участок от города, но еще не успел начать стройку. Все пока в стадии проектирования и заключения договоров на присоединение к инженерным сетям.

Зато «Тандем-Истейт» бизнес-партнера Геннадия Тимченко Владимира Пинчука уже начал возведение складов сельхозпродукции, на которые намерен потратить 17,5 млрд рублей. Открытие первого из четырех комплексов состоится уже в конце 2017 года. Также компания реализовала первую очередь центра дизайна Artplay Spb, который также анонсировала на прошлом форуме.

Затягивание отдельных проектов – не повод винить ПМЭФ в неэффективности, уверены в Смольном. «В последние годы темпы развития промышленности ускорились. В 2015-м было запущено 11 заводов, в 2016-м — 12, в 2017-м будет 20», – рассказал Максим Мейксин. По его словам, большинство этих проектов были подписаны именно в рамках форума.

По данным комитета по инвестициям, в 2014 году из 7 подписанных соглашений было реализовано 2, в 2015-м — 5 из 6, в 2016-м — 9 из 18. Катастрофы в такой статистике в Смольном не видят.

«Инвестиционный цикл – достаточно длинный процесс, и подготовительный этап в некоторых случаях может занимать несколько лет», – комментирует глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Если же стройка все-таки затягивается и замораживается — в этом виноват чаще всего инвестор, который неверно оценил риски.

На ПМЭФ-2017 Смольный рассчитывает подписать соглашение о строительстве новой скоростной магистрали — Восточного радиуса. Ожидается, что проект может принести городу 100 млрд рублей инвестиций. Но имя инвестора пока держится в секрете. Также город заключит ряд так называемых специальных инвестиционных контрактов, которые дадут подписавшим их предпринимателям право на снижение налога на прибыль. Среди подписантов ожидаются фармпроизводители «Биокад», который обязуется запустить новый завод по производству биологических субстанций и готовых лекарственных форм, а также «Герофарм», который хочет освоить производство отечественного инсулина.

Новые проекты не перейдут в разряд долгостроя, уверены в Смольном. По словам Ирины Бабюк, за последний год городские власти смогли усовершенствовать механизм работы с предпринимателями, желающими вкладывать средства в Петербург. Например, с 2017 года условием предоставления статуса стратегического инвестиционного проекта стало наличие успешного опыта. Ускорить процесс получения согласований должен запуск Единой системы строительного комплекса, подчеркнула Ирина Бабюк.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»