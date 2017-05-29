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Недвижимость
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29.05.2017 17:22

Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд рублей в год

Фонд содействия реновации жилищного фонда должен будет осваивать не менее 100 млрд рублей в год, сообщил 29 мая на пресс-конференции в Москве глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Фонд планируется создать в Москве в 2017 году, поскольку программу планируется запустить уже до конца года. Учредителем выступит департамент строительства.

Учреждение будет заказывать проектную документацию, выполнение строительных работ, заниматься оформлением земельных участков. Генеральными подрядчиками будут строительные компании, которые выиграют тендеры. По словам Бочкарева, программа реновации станет дополнительной нагрузкой и огромной ответственностью, а не «великим счастьем» для московского стройкомплекса.

«У нас и так не хватает ресурсов, чтобы выполнить все поставленные задачи», — сказал чиновник. Жителям уже начали показывать возможные стартовые площадки, например в Кузьминках и Сокольниках. Кроме того, московские власти выделили 150 млн руб. на закупку дополнительного оборудования, в том числе передвижных лабораторий, для контроля за качеством возводимых домов – стен, строительных материалов, за радиационной и химической безопасностью.

Пик переселения по программе реновации может случиться через 5 – 6 лет, отметил глава депстроя. В середине этого года будут внесены коррективы в Адресную инвестиционную программу. Если после реализации программы образуются «излишки», невостребованные квартиры, то фонд в перспективе может продавать их.

Бочкарев также прокомментировал заявления противников программы. «Те, кто говорит, что жителей из тихих районов переселяют за МКАД, — провокаторы и по большому счету преступники, которые хотят ухудшить жизнь людей», — заявил чиновник.

Источник: РБК


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