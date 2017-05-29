Гергиев снова стал самым зарабатывающим деятелем культуры

Министерство культуры РФ 29 мая опубликовало сведения о доходах глав подведомственных ему организаций за прошлый год.

Самым зарабатывающим деятелем культуры опять стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Его доход за 2016 год составил 154 млн рублей. На втором месте оказался руководитель Малого драматического театра Лев Додин с годовым доходом в 112 млн рублей. Третье место занял худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков. Его доход – 76 млн рублей.

Доход руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана составил 13 млн рублей. За прошлый год худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет заработал 35,5 млн рублей. Руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий – 7,5 млн рублей.

Напомним, худрук Мариинского театра уже не в первый раз становится самым богатым руководителем учреждения культуры и искусства. За 2015 год Гергиев заработал 130 млн рублей, а в 2014-м – 340 млн рублей.