СМИ: Из-за урагана в Москве погибли шесть человек

Жертвами урагана в Москве стали, по последним данным, шесть человек, сообщает «Интерфакс» 29 мая со ссылкой на источники. Ранее собеседники агентства в экстренных службах сообщали о двух погибших — на площади Джавахарлала Неру и на территории ВВЦ.

ТАСС также со ссылкой на источники сообщает как минимум о четверых погибших в результате урагана. Ранее собеседники этого агентства рассказывали о двух погибших — на площади Джавахарлала Неру и на Кировоградской улице, где ураганный ветер опрокинул остановку общественного транспорта.

В разных районах Москвы днем 29 мая прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром. Сообщается о многочисленных поваленных деревьях и рекламных конструкциях, в том числе упавших на автомобили.

Из-за падения деревьев на пути затруднено движение пригородных поездов на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях Московской железной дороги. Из-за упавших деревьев также был нарушен график движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково, а также останавливалось движение на Филевской линии Московского метрополитена.