Автовокзал возобновил работу после получасовой проверки
Пакет, ставший причиной эвакуации людей из здания автовокзала на набережной Обводного канала в Петербурге днем 29 мая, оказался не взрывоопасен.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс», взрывотехники ОМОНа проверили брошенный на втором этаже зала ожидания пакет к 17.00. В нем оказались личные и невзрывоопасные вещи. Вокзал открыт для пассажиров, движение восстановлено в полном объеме.
Предмет нашли в здании транспортного узла около 16.30.