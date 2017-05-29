Машины, въезжающие в Пулково во время ПМЭФ, могут быть досмотрены

После съезда с Пулковского шоссе на дороге в аэропорт "Пулково" будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию петербургского аэропорта. Он будет действовать с 30 мая по 4 июня, в дни проведения ПМЭФ-2017, сообщил "Фонтанке" 29 мая оператор аэропорта – "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Кроме того, в указанные дни будет изменена дислокация остановок общественного транспорта. "Остановка автобусов, следующих по маршрутам № 39 и № 39-Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 – с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта", – сообщает оператор.

Меры безопасности усиливаются и в отношении автомобилистов.

Напомним, с 1 июня по 15 июля коммерческие автобусы не смогут ездить от метро "Московская" до "Пулково-1". Муниципальный транспорт продолжит работу с учетом корректировок, о которых предупредили представители аэропорта.

На время проведения инвестиционного форума в Пулково также будет приостановлена новая услуга Fast Track для http://www.fontanka.ru/2017/05/17/142/ пассажиров внутрироссийских авиарейсов, улетающих без багажа. Путешествующим налегке придется забыть про Fast Track на период с 30 мая до 6 утра 5 июня.