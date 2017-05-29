«ЦветТорг-Опт» заплатит крупный штраф за шестерых нелегалов

Прокуратура нашла в компании, занимающей лидирующую позицию на цветочном рынке в Петербурге, несколько сотрудников-иностранцев без разрешительных документов. Фирму оштрафовали на солидную сумму.

Как сообщает 29 мая пресс-служба надзорного ведомства, проверку миграционного законодательства прокуратура Московского района провела в ООО «ЦветТорг-Опт» еще в апреле 2017 года. Рейд привел к обнаружению шести иностранцев, работавших грузчиками, у которых не было патентов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.

В отношении гендиректора компании прокуратура возбудила 6 дел об административных правонарушениях за «незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина на территории РФ». Их рассмотрение привело к штрафу — по 35 тысяч рублей за каждого нелегала (то есть всего 210 тысяч).