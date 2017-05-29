При урагане в Москве погибли два человека

В Москве в результате урагана погибли два человека, передает ТАСС 29 мая со ссылкой на экстренные службы города.

По данным сотрудника, на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека.

Также в экстренных службах сказали, что сильный порыв ветра вырвал остановку из земли на западе Москвы в районе Чертаново на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От полученных травм погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в Москве на пути Филевской линии метрополитена упало дерево, что привело к увеличению интервалов движения поездов.