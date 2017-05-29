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30.05.2017 10:02
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Город трёх планетариев

Тридцатилетний бизнесмен собирается открыть в Петербурге крупнейший в мире планетарий с миллионом посетителей в год. Конкурировать за клиентов придётся и со штаб-квартирой «Газпрома» в «Лахта Центре», и с Планетарием у "Горьковской".
Город трёх планетариев
предоставлено пространством «Люмьер-Холл»

Из столицы трёх революций Петербург к 2018 году может превратиться в столицу трёх планетариев. Самый большой планетарий в мире диаметром 37 метров на Обводном канале и футуристический «летающий шар» в «Лахта Центре» должны появиться в дополнение к имеющемуся комплексу в Александровском парке. «Фонтанка» выяснила, не поглотят ли друг друга эти проекты и почему петербургские научно-популярные площадки так и не доросли до уровня Дома занимательной науки Перельмана 1930-х годов.

Во дворе старинного газгольдера на набережной Обводного канала, 74Ц, деловито копают землю экскаваторы. Здание окружено штабелями кирпичей. Внутри – полумрак. 30-летний предприниматель Евгений Гудов готовится представить новый проект: уже в ноябре 2017 года в круглой постройке, где когда-то хранился газ для петербургских фонарей, откроется планетарий. Самый большой в мире.

Гудов – уверенный в себе, неформальный, вальяжный: на нём белая футболка с эмблемой ассоциации «Нейронет» (объединяет компании, надеющиеся связать человеческий мозг с компьютером), щёки скрывает трёхдневная щетина. Рядом со зданием на Обводном парень впервые прошёл летом 2015 года. И сразу же понял: это судьба. Уже в декабре 2015-го под руководством Гудова в газгольдере открылось креативное пространство «Люмьер-Холл», специализирующееся на выставках «живых полотен» Ван Гога, Рериха, Климта.

Теперь памятник культуры федерального значения ждёт очередная реновация. Внутри дореволюционных краснокирпичных стен установят купол диаметром 37 метров из монолитного поликарбоната, дерева, алюминиевых пластин. На него будет проецироваться 35-минутное видео со спецэффектами, созданное российскими компаниями Installtechno Creative Group и N3 Studio на движке американской Nvidia.

Город трёх планетариев

– Пока самый крупный в мире планетарий – это японский Nagoya City Science Museum. Его диаметр – 35 метров. Но мы побьём этот рекорд, – отмечает Гудов. – Разрешение видео будет максимальным – 8 на 8 тысяч пикселей, с возможностью увеличения до 16 тысяч. Половину контента посвятим устройству Вселенной, половину – технике, космическим аппаратам. Планетарий будет не только самым большим, но и самым интерактивным. После сеанса с помощью специальных интерактивных стоек зрители смогут самостоятельно вращать купол.

Взрослые игры

Евгений Гудов уже инвестировал в «Люмьер-Холл» 180 миллионов рублей, в течение 2017 года собирается вложить ещё 200. Порядка 30% денег будут кредитными, но большая часть средств заработана на прежних бизнес-проектах. Гудов занимался строительством и эксплуатацией складов, мебельным производством, финансово-банковским консультированием и управлением интернет-проектами.

Уже в первый год работы площадка сможет привлечь от полумиллиона до миллиона посетителей, утверждает предприниматель. При этом, по сведениям Гудова, центральный московский планетарий ежегодно принимает 750 тысяч гостей, петербургский – 250 тысяч.

– Осенью и зимой мы будем работать для горожан, летом – для туристов. В рекламу за рубежом специально вкладываться не станем – работа пойдёт в секторе B2B. Часть турфирм запланируют для своих клиентов маршруты в газгольдер. Кроме того, разместим наружную рекламу. Некоторые гости уже на месте решают, куда пойти. Погода в Петербурге такая, что иногда приходится менять приоритеты – не ехать в Петергоф и вместо него отдохнуть, например, в крупнейшем в мире планетарии.

Город трёх планетариев

Здание газгольдера, как говорит Гудов, находится в его собственности. Дополнительных согласований с КГИОП для строительства купола не потребуется – он будет оформляться как временная конструкция.

Временным станет и стеклянный переход между газгольдером и соседним с ним четырёхэтажным зданием, где в прошлом размещались мастерские газового завода. Его планирует возвести инвестор, а внутри разместить модели космического корабля «Буран», ракеты «Энергия» и другой космической техники в масштабе 1/20.

В самой четырёхэтажке откроется научная лаборатория с мастерской прототипирования, авиамодельным клубом, разработчиками в области виртуальной реальности и нейротехнологий.

– В здании смогут бесплатно разместиться компании-стартапы. Но с условием, что и они сами бесплатно пропустят к себе посетителей и расскажут, чем занимаются, – объясняет бизнесмен.

– Планы у вас амбициозные. А будет ли при таком размахе лет через 10 существовать городской планетарий в Александровском парке?

– Я не знаю. Я надеюсь, что будет.

– Как же вы, в таком случае, разойдётесь, поделите город?

– О таких вещах я, если честно, не очень думал. Мы делаем свое дело. То, что хочется и что умеем. Со всем этим мы в детстве игрались, это нас увлекало.

Парящий шар и Александровская история

После завершения в 2018 году строительства «Лахта Центра» в Петербурге появится ещё один планетарий: 15-метровый купол создадут в прилегающем к башне многофункциональном здании. Внешне планетарий «будет выглядеть как парящий в воздухе, на высоте пятого этажа, шар», отмечают авторы футуристического проекта. Зал рассчитан более чем на 100 мест, ставка будет сделана на камерную атмосферу и уникальный контент. Гости смогут не только увидеть звёздное небо и узнать о новейших открытиях астрономов.

Предоставлено Лахта Центром

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Бюджет проекта, как и конкретику о технических деталях, здесь предпочитают не комментировать – отмечают, что окончательно с начинкой планетария определятся ближе к его открытию, чтобы оснастить по последнему слову техники.

«Техническая база планетария комплектуется суперсовременным оптическим и компьютерным оборудованием. Она позволит включить в расписание разнообразные программы – от научно-просветительских презентаций до развлекательных космических шоу», – говорится на сайте «Лахта Центра».

Продолжает работать и городской Планетарий в Александровском парке, основанный в 1959 году. Он принадлежит обществу «Знание» Санкт-Петербурга и Ленобласти, причём, судя по данным информационной системы «СПАРК», не оформлен как отдельное юридическое лицо. Звёздный зал диаметром 25 метров считается одним из крупнейших в России. Кроме того, к услугам горожан астрономическая обсерватория, малый зал с круговой панорамой для обучения детей, «Лаборатория занимательных опытов» и «Зал занимательных иллюзий», зал «Космическое путешествие» с развлекательными программами и лекционное пространство.

Отзывы петербуржцев и туристов, побывавших на площадке за 2016-2017 годы, разнородные. «Впервые за всю жизнь попала на представление в планетарии. И теперь, похоже, стану его завсегдатаем», – пишет на сайте foursquare.com пользовательница Екатерина Курносова. «Был лишь только в одном из помещений, где энтузиаст рассказывает детям о космосе и космонавтике. Даже та малая часть, что я увидел, меня впечатлила. Обожаю космос и всё, что с ним связано», – продолжает юзер Pietro Andryushchenko. «Программа «Наше место в галактике» состоит из презентации Power Point на 40 минут и карты звездного неба на 10. Не ОК», – недовольна посетительница Надя Колотило.

Вопросы «Фонтанки» о посещаемости, выручке и перспективах развития Планетария, переданные 26 мая его директору Михаилу Белову, остались без ответа. На вопрос о возможной конкуренции с «Люмьер-Холлом» в заведении ответили: «Петербургский Планетарий работает на рынке образовательных и просветительских услуг уже почти 60 лет. У нас накоплен огромный опыт в этой области. И мы и дальше будем вести свою профессиональную деятельность».

Двое из троих опрошенных «Фонтанкой» экспертов отнеслись к проекту в «Люмьер-Холле» с осторожным скептицизмом.

«Я, как сугубо частное лицо, могу только радоваться, что реализуется такой замечательный проект, – говорит о планах Евгения Гудова старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников. – С другой стороны, я отношусь к этим сообщениям с долей сомнения. Пишут, что открытие намечено уже на определенный день – 4 ноября. И тут же – что еще только летом собираются этот проект согласовывать с городом. В другом месте написано, что только в будущем году собираются начать работы. В общем, явная неразбериха».

«Я априори поддерживаю такого рода инициативы. Но в данном случае информации для оценки явно недостаточно. Указан нереалистичный срок начала работы, прозвучало много рекламных заявлений, но в проекте отсутствует собственно устройство, называемое «планетарий»: нет важнейших технических характеристик – световых потоков, освещенностей, контраста черного», – критически настроен член президиума учёного совета университета ИТМО, специалист по популяризации науки Сергей Стафеев.

Как «нереалистичную» профессор Стафеев оценивает и заявленную посещаемость нового планетария: «Площадь и пропускная способность не позволят принять миллион людей. Даже если представить себе, что контент будет волшебным и возникнет постоянная очередь, легко сделать прикидочный расчет: впускаем 100 человек на сеанс продолжительностью в час, работам ежедневно по 12 часов, и получаем примерно 440 тысяч! Больше миллиона в год могут позволить себе только огромные государственные музеи и комплексы».

Но у Стафеева есть вопросы и к действующему городскому планетарию: «При фантастических возможностях он не использует их и на 10%. Без анализа причин отмечу, что именно там надо бы реализовывать проект, аналогичный тому, что строится в «Люмьер-Холле». В наш Планетарий надо добавлять интерактивные экспонаты, лаборатории, мастер-классы, научные шоу, современные мультимедийные технологии, световой дизайн и когнитивную визуализацию», – уверен учёный.

Оптимизм просветителя

​С технической стороны проект в «Люмьер-Холле» выглядит серьёзно подготовленным, возражает московский астроном и популяризатор науки, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, лауреат премии «Просветитель» Владимир Сурдин.

Фото: Владимир Сурдин/Wikipedia

«Насколько я понял при первом знакомстве, за дело взялись профессионалы. Но пока я вижу у этого проекта проблемы с логистикой: не самое выгодное место, удаленность от станций метро и отсутствие парковки. Но есть и привлекательные стороны: само историческое здание бывшего газгольдера, ​а также факт того, что это будет крупнейший в мире планетарий», – рассказал «Фонтанке» Сурдин.

Впрочем, по его словам, есть проблема и поважнее транспортной доступности – содержание программ и лекций. Чтобы вдохновенно рассказать о своей работе публике с разным уровнем подготовки, нужны настоящие профессионалы по астрономии, космонавтике, географии: «В нашей стране таких людей не очень много. К счастью, в Петербурге они есть, поскольку есть Пулковская обсерватория, Университет, Политех, Федерация космонавтики. Если новый планетарий сможет привлечь их, то успех ему обеспечен».

Ничего предосудительного Сурдин не видит и в цифре в миллион посетителей в год – учёный напоминает, что в советское время Московский и Волгоградский планетарии добивались и большей посещаемости. В 2017-м потоки значительно ниже, но с 1 сентября в школу вернутся обязательные уроки астрономии, и это подстегнёт интерес к предмету.

– Не будет ли существующим и заявленным проектам тесно в одном городе? – спросила «Фонтанка».

– Конкуренция, разумеется, возникнет, и это хорошо. Например, в Москве несколько планетариев, у каждого свое лицо, преимущества и недостатки. При этом они стимулируют интерес друг к другу, поскольку любознательность – ненасытное качество. Жителю мегаполиса нужно лишь раз соприкоснуться с космосом, чтобы уже никогда не потерять эту тягу.​

Недостижимый Перельман

В ответ на вопрос, на какие мировые примеры лучше ориентироваться петербургским планетариям, эксперты отправили нас в разные географические точки. Кирилл Масленников указал на Германию, где в городке Гархинг-бай-Мюнхен строится общественный центр ESO Supernova. «Заявленный здесь планетарий – всего лишь один из крупнейших в Европе, но его строят уже 4 года и откроют только через год. Правда, насколько я понимаю, в «Люмьер-Холле» здание не надо строить, но все равно, техническое оснащение современного планетария довольно сложное».

ESO/Y.Beletsky

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Сергей Стафеев советует обратить внимание на мировые центры науки для детей – они чаще всего имеют в своем составе планетарии: «Из наиболее удачных на ум приходят парижский музей «Город науки и индустрии» с огромным зеркальным шаром – планетарием «Жеод». И ещё валенсийский музей «Город наук и искусств» с его планетарием Хемисфериком», – перечисляет профессор ИТМО.

Владимир Сурдин отказывается ссылаться на конкретные примеры, но подчёркивает, что идеальный планетарий должен быть не просто кинотеатром со сферическим экраном, а «клубом для любознательных людей всех возрастов, где можно было бы встретиться с себе подобными, купить качественные книги и свежие научно-популярные журналы».

«Важно, чтобы любители могли купить или обменяться астрономической техникой, позаниматься в кружках для разных возрастов и направлений. Я сам вырос в кружке при Волгоградском планетарии и стал профессиональным астрономом, – добавляет Сурдин. – Но главное – не опускать планку в угоду массовости. Планетарий – это прежде всего наука. Пусть доступного уровня, пусть занимательная и даже развлекательная, но всё же наука. У Питера есть и уникальная традиция – Дом занимательной науки Якова Перельмана. Надеюсь, новый планетарий окажется достойным преемником».

О Доме занимательной науки в разговоре с «Фонтанкой» вспомнил и Сергей Стафеев. Впрочем, как можно понять из слов эксперта, этот опыт до сих пор не повторён.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (10)
funtanka
30 мая 2017 г. 11:47
Планетарий в городе с 50ю солнечными днями в году — занятие бессмысленное. Мы на уроках астрономии пялились в окна соседних домов, так как телескоп сквозь облака не видит.
MadDog
30 мая 2017 г. 11:34
Лучше бы построил макет Ноева ковчега в натуральную величину. А звездочки чего смотреть — термоядерные горелки.
ribbon-cutting-crowd
amillaria
30 мая 2017 г. 11:21
Здорово, что "молодой купец" ухватился, хоть и небескорыстно, за такую благородную тему! Думаю, что планетарий на ПС, оставаясь планетарием, мог бы стать местом "ретро-науки" — учитывая наличие кабинета Перельмана (он еще там?)... а что? хороший дизайн в стиле "стимпанк", нафталиновые воспоминания ленинградцев, которые поведут втуда внуков, центр города... Мой сын "заболел" астрономией лет в пять именно там, в планетарии на Петроградской— спасибо ему...)
ViktorTrusov
30 мая 2017 г. 11:08
Если у него всё получится, то просто молодец. В наше то время... засилья креационизма.
мухомор
30 мая 2017 г. 11:06
По-моему, это провокационное и возмутительно надругательство над чувствами верующих. Популяризация науки в 700 метрах от Храма это кощунство. Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества. Вот нет что бы новую церковь в парке построить, да настоятелю Land Cruiser купить.
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"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.