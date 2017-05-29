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29.05.2017 17:10

«Лицедеи» с друзьями дадут благотворительный концерт ко Дню защиты детей

Театр «Лицедеи», Музыкальный Театр Детей «Радуга» и авторы музыки и песен к мультсериалам «Смешарики» и «Летающие звери» – Марина Ланда и Сергей Васильев, дадут благотворительный театрализованный концерт в честь Дня защиты детей.

На театрализованный концерт, который пройдет 31 мая на сцене театра «Лицедеи», приглашены более 350 гостей. Среди них воспитанники детских домов Санкт-Петербурга, многодетные семьи, семьи, усыновившие одного или более детей, дети-инвалиды и семьи, где детей воспитывает только мама *.

В концерте прозвучат песни из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери» в исполнении авторов Марины Ланда и Сергея Васильева и их учеников – юных артистов Музыкального Театра Детей «Радуга». Аккомпанемент от джаз-поп-рок группы «Смешбенд» и Большого stereoфонического квартета. Специальный гость – актер Сергей Мардарь («голос» черепахи Че, Совуньи и Кар-Карыча).

Лицедеи порадуют зрителей репризами из популярного представления для самых маленьких зрителей – «Детская покатушка». Это специально разработанная клоунская программа для детей от 3 лет. «Номера, представленные в «Детской покатушке» рассмешат не только юную аудиторию, ведь настоящая клоунада не имеет возрастных границ», – отмечают организаторы.

В программе участвуют как легендарные Лицедеи: Анвар Либабов, Леонид Лейкин, Виктор Соловьев и Александр Скворцов, но и молодые актеры театра «Лицедеи»: Александр Гусаров, Анна Никитина, Полина Бондарь, Снежана Прудько и Наталья Шалаева.

*  Организаторы концерта подчеркивают: если вы относитесь к одной из данных категорий, то при предъявлении необходимых документов Вы можете получить билеты на мероприятие на всю вашу семью. Обязательная предварительная запись по телефону 779-10-35 с 14.00 до 18.00.

«Лицедеи» с друзьями дадут благотворительный концерт ко Дню защиты детей


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