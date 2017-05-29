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29.05.2017 16:50

Автовокзал на Обводном эвакуируют из-за подозрительного предмета

Пассажиров вывели из здания автовокзала Петербурга на набережной Обводного канала. В зале ожидания нашли брошенный пакет.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о бесхозе поступило в правоохранительные органы около половины пятого 29 мая. В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что пакет находится на втором этаже зала. Из помещения вывели всех людей, место находки оцепили. Сейчас на автовокзале ждут взрывотехников ОМОНа Росгвардии.

Напомним, что это уже третий раз, когда из-за брошенной сумки прерывается работа транспортного узла. Первые два произошли с разницей в несколько часов 19 мая.


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