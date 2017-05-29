Французские деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова

Французские деятели культуры выступили в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Их заявление опубликовала газета Libération 29 мая.

Обращение, в частности, подписали актер Луи Гаррель, драматург, актер и режиссер Оливье Пи, актриса Беатрис Даль, представители Национального центра театрального искусства Нормандии в Руане, Авиньонского фестиваля, парижского Театра Шайо и др.

Авторы послания заявили о своей поддержке Серебренникова, «Гоголь-центра», проекта «Платформа» и «Седьмой студии» и выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией.

По их словам, Серебренников должен знать, что он не одинок, и во Франции, в Европе раздадутся еще голоса в его поддержку.