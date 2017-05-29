Следком подтвердил шестерых погибших из-за урагана в Москве

В пресс-службе ГСУ СК по Москве подтвердили, что сильнейший ураган в столице 29 мая стал причиной смерти уже шестерых человек. Согласно этим данным, в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы деревья упали на прохожих: от полученных травм на месте происшествия погибли шесть человек.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», на ВВЦ дерево упало на девушку 26 лет, которая скончалась на месте, ещё один погибший оказался в районе площади Джавахарлала Неру на юго-западе Москвы. По данным ТАСС, из-за урагана погибло как минимум четыре человека, в числе которых – прохожий на Кировоградской улице, на которого опрокинуло остановку.

Также поваленное дерево придавило человека на юго-востоке города. По предварительной информации, он выжил, но не может выбраться без помощи спасателей.

Грозы с сильными ливнями москвичам обещали в столичном МЧС, предупреждая, что порывы ветра местами достигнут 17-22 метров в секунду. При этом, по данным синоптиков, днём температура в городе колебалась в районе 24 градусов, но из-за ухудшения погоды во второй половине дня резко опустилась.

Ураган срывает ограждения, опрокидывает автомобили, валит рекламные конструкции, дорожные знаки и деревья, которые в том числе, как пишут СМИ, заблокировали делегацию от испанского бизнеса и журналистов в подмосковной резиденции Дмитрия Медведева. Кроме того, ветром сорвало часть крыши с главного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. По прогнозу непогода задержится в столице до утра вторника.

В Москве пришла супергроза☈

Дождь в Москве в ближайшие два часа не прекратится, согласно данным Яндекс.погода🌧 pic.twitter.com/TeseMTPt0i — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) May 29, 2017

Ничего так тут гроза намечается. Полдерева оторвало и полетело в дальние дали — MaxLeo (@MaxLeontyev) May 29, 2017

Там были машины... #весна2017 #май2017 #гроза Публикация от Фарбис Широкоформатная печать (@farbis.ru) Май 29 2017 в 6:19 PDT

Публикация от @alex_orlova Май 29 2017 в 6:14 PDT

Ураган в сити #ураган #сити #москва #гроза Публикация от Юрий2060 (@yury2060) Май 29 2017 в 6:13 PDT

#весна2017 #май2017 #гроза Публикация от Фарбис Широкоформатная печать (@farbis.ru) Май 29 2017 в 6:16 PDT

Как говорится, не стой под стрелой.. #гроза #май #ветер #подрятчикистроили Публикация от Egor Astakhov (@_egru_) Май 29 2017 в 6:08 PDT

Едешь так, а перед тобой деревья летают, и неудачно падают #гроза #ураган Публикация от Антон Кисляков (@pwebru) Май 29 2017 в 5:49 PDT

Публикация от AlexPlace13 (@alex_place13) Май 29 2017 в 5:46 PDT



