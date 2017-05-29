Упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции Медведева

Поваленные грозовым шквалистым ветром деревья заблокировали выезд из резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Подмосковье, сообщает 29 мая РИА «Новости».

В результате резиденцию не могут покинуть представители делегации от испанского бизнеса и журналисты, которые освещали совещание Медведева с заместителями.

Отмечается, что одна из рухнувших в результате непогоды сосен перегородила выезд с парковки, где были несколько представительских автомобилей.