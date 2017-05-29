«Левада»: Президента в Навальном видят лишь 2% россиян

Четверть жителей России верит, что до президентских выборов – 2018 появится новый лидер, который сможет возглавить страну. Оппозиционера Алексея Навального в этой роли видят только два процента населения.

Согласно итогам опроса общественного мнения, опубликованным на сайте «Левада-центра» 29 мая, электоральный рейтинг Владимира Путина держится на максимальных позициях. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, из тех, кто точно пойдёт голосовать, его поддержали бы 82 процента избирателей. При этом Алексея Навального (2 процента) по количеству голосов обошли Владимир Жириновский от ЛДПР (8 процентов) и Геннадий Зюганов от КПРФ (4 процента).

Главе Фонда борьбы с коррупцией удалось обогнать Сергея Миронова от «Справедливой России», Григория Явлинского от партии «Яблоко», Михаила Касьянова от ПАРНАСа, которых сейчас поддерживает по одному проценту россиян, и премьер-министра, экс-президента РФ Дмитрия Медведева, рейтинг которого – ниже 1 процента.

Впрочем, из всего числа опрошенных, в которое входят и те, кто испортил бы бюллетени, и те, кто не собирается приходить, за переизбрание Путина высказались 63 процента жителей, а за Навального всё те же два процента.

Однако видеть Путина во главе государства по истечении его президентских полномочий хотят 66 процентов, каждый пятый против, ещё 14 процентов не нашлись с ответом.

Между тем за последние пять лет всё меньше тех, кто верит в появление нового лидера, способного возглавить страну. В мае 2017-го надежду питают 26 процентов, год назад таких было 33 процента, в 2013-м – 45 процентов, за год до этого – 49 процентов.