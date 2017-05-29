Четверым петербуржцам грозит 20 лет за 200 пакетиков синтетических наркотиков

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о попытке продажи крупной партии наркотиков. На скамье подсудимых окажутся предполагаемый организатор и трое его подельников, которым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, в создании преступного сообщества обвинили мужчину 46 лет. Следствие полагает, что в период с января по июль 2015 года он пытался сбыть почти полкилограмма синтетического наркотика. С продажей вызвались помочь трое горожан в возрасте от 29 до 60 лет, которые расфасовали наркотики и приготовили к реализации. Четверку задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка. 200 пакетиков запрещенного вещества у подозреваемых изъяли при обыске.

Материалы уголовного дела переданы в суд, который трое ждут под подпиской о невыезде, а четвертый под домашним арестом.