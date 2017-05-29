Прием роликов на премию «Фонтанка.Офис» продлен до 9 июня

Ролики на участие в новой премии для офисных работников «Фонтанка.Офис» («Золотая скрепка») принимаются до 9 июня 2017 года. У компаний Петербурга и области есть время сделать и прислать видео в любом жанре с рассказом о коллегах и своем месте работы. По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года.

Вручение премий состоится 16 июня 2017 года на главной сцене «Большого бизнес-фан-фестиваля».

Для участия в премии офисным коллективам нужно сделать три шага до победы:

1. Прислать до 9 июня ролик по адресу: goldenclip@fontanka.ru. Хронометраж видео должен быть не более двух минут. Более подробно о правилах участия можно узнать здесь.

2. Проголосовать за понравившийся ролик в видеохостинге Youtube. Ролики, набравшие наибольшее количество голосов (лайков и комментариев) на интернет-канале [Фонтанка.офис] в видеохостинге Youtube, попадают в список финалистов.

3. Победители в первых четырех номинациях определяются путем открытого интернет-голосования на сайте «Фонтанка.ру» и в официальных группах «Вконтакте», Facebook. Голосование закрывается в 00.00 часов 16 июня 2017 года.

«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Лайки, шеры, репосты приветствуются.