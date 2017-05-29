Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска

Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.

В 2016 году через Архангельск авиакомпания выполнила около 1,5 тысяч рейсов, перевезя на них в Северную столицу более 130 тысяч пассажиров. С января по апрель текущего года услугами «России» на этом маршруте воспользовались около 44 тысяч пассажиров.

Фюзеляж лайнера «России» теперь украшен названием и гербом города – на золотом фоне в синем одеянии с огненным мечом и щитом изображен летящий Архангел Михаил, побеждающий дьявола, что символизирует победу сил добра над силами зла.

«Авиакомпания «Россия» завершила программу ребрендинга флота, которая началась в апреле 2016 года, – отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин. – Процесс включал в себя несколько этапов и учитывал операционный план, план технического обслуживания самолетов, загрузку покрасочных компаний.

В соответствии с выстроенным графиком самолеты направлялись для перекраски на базы России, Великобритании, Голландии, Ирландии, Италии, Словакии, Сингапура и Чехии.

В основе рисунка новой ливреи воздушных судов авиакомпании «Россия» лежит элемент внешне напоминающий лопасть. Пластикой и формой он созвучен логотипу компании. Из этого элемента складываются модули, которые графически повторяют образ турбины. На нижней части фюзеляжа фирменным шрифтом нанесено название авиакомпании.

В соответствии с новой традицией – «Россия» начала присваивать самолетам имена российских городов, имеющих важное экономическое, политическое или историческое значение. Воздушные суда были названы в честь 55 городов. На фюзеляжах лайнеров вместе с именем города наносился его герб.

Первым был назван лайнер в честь Санкт-Петербурга – базового города для «России». Позже в парке появились самолеты, названные в честь Москвы, Мурманска, Архангельска, Калининграда, Гатчины и других городов. В год экологии в парке авиакомпании появились лайнеры в необычной раскраске – Уссурийск или «Леолет» и Южно-Сахалинск или «Тигролет».