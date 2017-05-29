Под Петербургом выходит в продажу новый загородный проект «Северного города»

В понедельник, 5 июня, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) открывает продажи в новом загородном малоэтажном проекте, поселке EcoCity во Всеволожском районе Ленобласти.

EcoCity – это поселок из 20 жилых четырехэтажных домов «скандинавской» архитектуры, расположенных на естественном холмистом ландшафте в 7 км от Петербурга (10 минут на автомобиле), а также вся необходимая социальная инфраструктура, включая муниципальный детский сад на 95 мест. Транспортная доступность сочетается с комфортом современных европейских квартир и экологичностью загородного жилья. Дома в EcoCity сгруппированы по трем улицам, названия которых отражают концепцию экологичного проекта и близости к природе: Вишневая, Рябиновая улицы и Земляничная поляна (кстати, сверху на плане три улицы формируют форму листочка).

EcoCity

В поселке представлены дома трех разных типов: 13 сити-вилл (от 11 до 15 квартир в каждой), 3 односекционных дома (от 27 до 36 квартир), а также 4 многосекционных дома на 3-4 секции. Всего в проекте 563 квартиры, от одно – до трехкомнатных, включая квартиры европланировки с просторной кухней-гостиной. У каждой квартиры – своя кладовая на цокольном этаже дома. На старте продаж стоимость квартир составит от 75 тыс. рублей за кв. метр (или от 2,82 млн. рублей).

EcoCity

Рядом с участком, на котором строится EcoCity, расположен соседний жилой комплекс Mistola Hills (сдан в 2015 г.), поэтому строящийся микрорайон уже обеспечен подъездной дорогой и всеми энергоресурсами: газом, электричеством, водой, канализацией. Через водовод протяженностью 5,3 км, протянутый от поселка Кузьмолово, в микрорайон поступает вода из Ладожского озера. Работают свои очистные сооружения. К поселку подведен бытовой газ, предусмотрены собственные газовые котельные.

Как и в других проектах «Северного города» сити-формата, набор инфраструктуры в EcoCity предусматривает все необходимое для жизни прямо в микрорайоне.

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