В Барнауле пассажира автобуса убили за то, что он не уступил место бабушке

Житель Барнаула скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в конфликте за место в автобусе, сообщила 29 мая краевая прокуратура.

«По версии следствия, в марте т.г. обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло. Когда молодые люди вышли на одной из остановок общественного транспорта, между ними продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодого человека, не уступившего место в общественном транспорте. В дальнейшем наступила смерть потерпевшего от причиненной ему закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей.