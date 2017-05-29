ГК ЦДС запускает программу «Ипотека в рассрочку»

29 мая 2017 года, Санкт-Петербург – ГК «ЦДС» совместно с ПАО Сбербанк запустили программу «Ипотека в рассрочку». Ее действие распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС».

В рамках программы «Ипотека в рассрочку» покупателю квартиры в строящемся жилом комплексе от ГК «ЦДС» ипотечный кредит предоставляется двумя траншами. Половина кредита перечисляется на аккредитив после подписания ДДУ и кредитного договора. Вторая половина – в установленный в договоре срок. Таким образом, в первоначальный период проценты начисляются только на половину кредита. Ставка по данной программе начинается от 10,4% годовых.

Действие программы «Ипотека в рассрочку» распространяется на корпуса 10 и 11 ЖК «Новое Мурино», корпуса Г и Д ЖК «Новое Янино», корпус 1 ЖК «Новые Горизонты», корпус 5 ЖК «Приневский», корпус 1 (этапы 2, 3, 4) ЖК «Муринский Посад».

«Эта программа – своего рода ипотечные каникулы. Предоставление ипотечного кредита двумя траншами позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на покупателя в первоначальный период, – отмечает начальник управления кредитования и социальных программ ГК «ЦДС» Ольга Трошина. – Это позволяет снизить переплату по кредиту в первый период обслуживания. Такая форма кредитования подойдет покупателям, снимающим квартиру в ожидании собственного жилья, а также всем, кто хочет уменьшить платежи по кредиту и сэкономить на процентах».

Справка о ГК «ЦДС»

