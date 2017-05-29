«Петербургтеплоэнерго» меняет генерального директора

ООО «Петербургтеплоэнерго» меняет руководителя: вместо Андрея Машлыкина предприятие возглавит Андрей Сухарев, который в данный момент является главой управления развития теплового бизнеса в «Теплосети Санкт-Петербурга».

О грядущем назначении «Фонтанка» 29 мая узнала от собственных источников. Сам Сухарев от комментариев отказался. Предполагается, что официально о кадровом решении объявят в ближайшие дни.

Сейчас непосредственное управление «Петербургтеплоэнерго» осуществляет головная компания «Газпром теплоэнерго». В начале апреля ее возглавил бывший гендиректор ГУП «ТЭК» Артур Тринога. Андрей Сухарев работал под его руководством в 2011 – 2014 годах. Многолетний гендиректор «Петербургтеплоэнерго» Сергей Густов ушел из компании в январе 2015 года, после чего и сложилась действующая система управления.