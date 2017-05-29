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29.05.2017 15:38
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«Петербургтеплоэнерго» меняет генерального директора

ООО «Петербургтеплоэнерго» меняет руководителя: вместо Андрея Машлыкина предприятие возглавит Андрей Сухарев, который в данный момент является главой управления развития теплового бизнеса в «Теплосети Санкт-Петербурга».

О грядущем назначении «Фонтанка» 29 мая узнала от собственных источников. Сам Сухарев от комментариев отказался. Предполагается, что официально о кадровом решении объявят в ближайшие дни.

Сейчас непосредственное управление «Петербургтеплоэнерго» осуществляет головная компания «Газпром теплоэнерго». В начале апреля ее возглавил бывший гендиректор ГУП «ТЭК» Артур Тринога. Андрей Сухарев работал под его руководством в 2011 – 2014 годах. Многолетний гендиректор «Петербургтеплоэнерго» Сергей Густов ушел из компании в январе 2015 года, после чего и сложилась действующая система управления.

Справка:

Предприятие «Петербургтеплоэнерго», созданное в 2004 году, является частью группы компаний «Газпром» и дочкой «Газпром теплоэнерго». В данный момент в зоне обслуживания компании находятся 6 районов Санкт-Петербурга и 4 района Республики Карелия. Доля «Петербургтеплоэнерго» на теплоэнергетическом рынке города оценивается в 8%, количество обслуживаемых зданий превышает 5 тысяч.


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