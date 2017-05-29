В квартале «Вена» оформили газоны и высадили сиреневые кусты

При поддержке компаний Setl City и «Петербургская Недвижимость», а также администрации Заневского городского поселения 26 мая состоялся субботник на территории квартала «Вена» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово.

Организаторами мероприятия выступили «МЕГА» и IKEA.

Местные жители, волонтеры и сотрудники торговой сети IKEA убрали берег ручья в квартале «Вена», привели в порядок газоны вдоль Европейского пр., украсили двор кустами сирени. Жители жилого комплекса принимали активное участие в субботнике, принесли саженцы вишни и сливы, которые посадили с помощью специалистов по озеленению территории.

Благоустроенные дворы, пешеходные дорожки и бульвары в микрорайоне, который застраивает Setl City, – часть яркой концепции проекта. «Семь столиц» в Кудрово – это жилые дома европейского уровня комфорта и безопасности. Кварталы «Вена» и «Лондон» воспроизводят облик известных городов Европы: традиции их застройки и планировки улиц, особенности архитектуры и оформления фасадов.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

