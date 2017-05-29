Роберто Манчини встретился с Миллером

Итальянский тренер Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с петербургским «Зенитом», провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, передает 29 мая "Sports.ru".

"Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции", – написала в своем твиттере генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Миллер провел встречу с Манчини.

Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) May 29, 2017

Ранее стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с "Зенитом". Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в петербургском клубе 5 – 6 миллионов евро в год.