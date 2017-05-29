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29.05.2017 15:37

«Фонтанка» составила карту форумов и летних школ для молодежи

«Фонтанка» составила список всероссийских образовательных форумов, летних школ, где можно получить полезные знания и куда еще не поздно зарегистрироваться.
«Фонтанка» составила карту форумов и летних школ для молодежи

Этим летом у молодежи есть возможности не только отдохнуть, но и потратить время с пользой. Получить мастер-классы у известных российских специалистов и грант на свой проект, учиться играючи и, главное, во многих случаях участие во многих крупных образовательных форумах бесплатное.

"Фонтанка.ру"

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Можно поучиться и платно, летние школы Санкт-Петербурга ИТМО, СПбГУ, СПбПУ Петра Великого предлагают разнообразные программы, которые пригодятся в дальнейшей учебе и трудоустройстве.

Инфографика

Подробнее о том, какие события будут летом и как пройти регистрацию, читайте в лонгриде.


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