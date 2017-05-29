Билеты в Филармонию продадут за полцены

Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.

Покупку можно совершить как в кассе Большого зала, так и на сайте Филармонии, используя промо-код «Белые ночи». А счастливых обладателей филармонического билета, пришедших в кофейню сети Coffeeshop Company на Невском пр., д. 22 ждет еще один подарок – бесплатная чашечка второго венского кофе.

Акция распространяется только на билеты стоимостью от 600 рублей и на определенные концерты. Впрочем, выбор большой – среди девяти вечеров Большого зала.

Ближайший из них — творческий вечер Александра Городницкого «Давай поедем в Царское Село», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и назначенный на эту дату — 6 июня.

Александр Городницкий. Автор фото: Владимир Постнов

7 июня можно побывать на совместной программе ансамбля ударных инструментов MarimbaMix и ансамбля артистов Академического симфонического оркестра филармонии. Они исполнят программу в двух отделениях: в первом прозвучит популярная классика в необычной обработке, а во втором — классика советской киномузыки.

9 июня Заслуженный коллектив России выступит с дирижером из Германии Мареком Яновским и меццо-сопрано Мариной Пруденской. В программе — симфония «Курица» Гайдна, а также «Пасторальная» симфония Бетховена и «Песни странствующего подмастерья» Малера- произведения, наиболее близкие Яновскому как специалисту по немецкой музыке XIX века.

Марек Яновский. Автор фото: Felix Broede

В программе 13 июня — симфония № 21 Сергея Слонимского из «Фауста» Гете для большого симфонического оркестра, второй фортепианный концерт Шопена и «Прелюды» Листа. Исполняет Академический симфонический оркестр филармонии с солистами Ларисой Поминовой и Александром Крихелем. Дирижер — Владимир Альтшулер.

16 июня в рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» на сцене филармонии вступит оркестр Михайловского театра с Михаилом Татарниковым, в программе — симфонии Прокофьева и Чайковского.

19 июня дирижер Василий Синайский и скрипач Илья Грингольц с Заслуженным коллективом России совместят в одном концерте произведения венских композиторов разных эпох: Моцарта, Бетховена и Малера

21 июня органист Николай Гершак представит органные шедевры четырех столетий.

А 25 июня Заслуженный коллектив под управлением Николая Алексеева с пианистом Филиппом Копачевским под конец сезона наградят слушателей скрябинской «Поэмой экстаза», а также третьей сюитой Чайковского и фантазией «Ромео и Джульетта» на основе первой симфонии Рахманинова.

Николай Алексеев. Фото предоставлено пресс-службой филармонии

Акция проходит при поддержке информационного партнера филармонии - сети кофеен Coffeeshop Company

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