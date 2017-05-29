Мария Максакова рассказала, что водителя ее мужа похитила ФСБ

Мария Максакова, вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова, рассказала 29 мая в своем интервью телеканалу ZIK о похищении в Белоруссии сотрудниками ФСБ водителя экс-депутата КПРФ накануне убийства.

«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси… На блокпосту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с фээсбэшниками, нашего водителя крадут», — рассказала Максакова в интервью телеканалу ZIK.

После похищения водитель Вороненкова по имени Влад был конвоирован в Брянскую область, где его удерживали в течение 12 часов, лишили еды, а также не давали спать и задавали «множество вопросов».

«Когда в итоге Влад все-таки пересек границу Украины и приехал в это же утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение, вместо того чтобы подумать, для чего все это было», — сказала Максакова. По ее словам, у нее есть информация о людях, которые похитили водителя, в том числе их имена, и она готова их предоставить президенту Белоруссии для расследования.

«Почему конвоируется человек, почему 12 часов его держат, почему мы не знаем, где он был? После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы или там ФСБ не имеют отношения к тому, что произошло?» — задается вопросом Максакова. «Как они это сделали, они ли это сделали — не могу сказать, но это точно совершенно входило в круг желаний», — добавила она.