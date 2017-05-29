Прокурор защитил проституток от Дацика

В Петербурге суд по просьбе прокуратуры оставил гонителя проституток Вячеслава Дацика в Крестах. Есть опасение, что он возобновит разгромы борделей и «голые марши» по улицам.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 29 мая в Василеостровском суде состоялось первое заседание по делу Рыжего Тарзана, обвиненного в разбойном нападении на бордель, вторжении в гостиницу и избиении проституток. На знакомство с судьей Юрием Гершевским, который будет вести процесс, националиста привез кортеж из трех автомобилей и двадцати полицейских и спецназовцев. Обвиняемый захватил с собой огромную сумку документов. Они заняли обе скамьи в клетке. Рыжий Тарзан остался стоять, и конвой осторожно просил его не браться за прутья.

На ознакомительном заседании решался вопрос о продлении ареста. Прокурор Свердлов заявил, что Дацика надо оставить в Крестах, в противном случае тот может продолжить преступную деятельность. Тарзан парировал: «Следователь имела в виду, что я задерживал проституток и доставлял в отдел, проводил «голые марши». Под преступной деятельностью вы имели в виду выявление борделей? Я защищал семейные ценности так, как меня учили в колонии. Собрал проституток и строем отвел в отдел».

Дацик так же начал представлять доказательства своей невиновности. В союзники взял стену судебного зала. Ударил крепко, но не со всей силы. На просьбу судьи Гершевского не портить казенное имущество Дацик ответил, что хотел лишь показать несостоятельность обвинения в избиении проститутки, которая, как посчитало следствие, выдержала серию ударов.

«Ваша честь, во мне 160 килограммов, я бывший чемпион мира по боям без правил. Могу хлопнуть и разнести стену. Если бы я ударил, была бы не статья 116 УК («Побои»), а 105-я («Убийство»). Меня бойцы всего мира не поймут, что я не смог вырубить проститутку с десяти ударов».

Дацик попросил на время судебного процесса отпустить его под подписку о невыезде. По его словам, с такой популярной физиономией нет никакого смысла скрываться.

Суд решил, что «голых маршей» Петербургу достаточно, и оставил Тарзана под стражей до 18 ноября.

По версии следствия, в ночь на 18 мая 2016 года Вячеслав Дацик вывел проституток из борделя на 11-й линии и провел их строем до отдела полиции. На них были составлены административные протоколы за платные секс-услуги. При этом из притона пропали телефон и деньги. После Дацик переместился на Петроградскую сторону и вломился в бутик-отель «Графтио», где, по мнению обвинения, выломал дверь номера и выволок спавшую женщину в коридор. Этот инцидент был квалифицирован как нарушение неприкосновенности жилища.