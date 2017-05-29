Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций

Минтранс отказался от драконовских мер безопасности на петербургской воде с 1 июня по 4 июля. Движение по рекам и каналам и навигацию в Финском заливе обещают сильно не ограничивать.

Петербургским властям удалось отстоять жизненно важные для туристической отрасли водные пути. Это следует из ответа министра транспорта Максима Соколова на запрос депутата Сергея Боярского, касающийся закрытия навигации на период проведения Кубка конфедераций FIFA. «Фонтанка» разобралась, где будут стоять буйки и кому можно за них заплывать.

Первая редакция проекта постановления Минтранса, появившаяся 17 апреля, предполагала ограничение навигации с 1 июня по 4 июля в акваториях Большого и пассажирского портов в Санкт-Петербурге, а также на внутренних водных путях. Как сообщала «Фонтанка», это стало бы серьезным ударом для туристической отрасли, для которой июнь — традиционно самый доходный месяц. После того, как губернатор Георгий Полтавченко выразил свою озабоченность, федеральные власти пообещали подумать о смягчении требований.

Теперь, согласно проекту постановления, приложенного к ответу на депутатский запрос от 22 мая, навигация будет закрыта только в дни проведения матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля. Причем в запретную зону войдет лишь небольшая часть акватории, непосредственно прилегающая к Крестовскому острову (см. схему).

Здесь будет невозможно не только перемещение, но и стоянка всех судов, включая маломерные. Исключения составят буксиры и специальных борты, аккредитованные «Оргкомитетом 2018», а также суда, обеспечивающие безопасность.

Таким образом, Минтранс отказался не только от ограничения движения по рекам и каналам, но и от закрытия акватории Невской губы в радиусе 5 км от стадиона «Санкт-Петербург», о которых на прошлой неделе сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В ГКУ «Агентство внешнего транспорта», подведомственном городскому комитету по транспорту, подтвердили, что проект, приложенный к ответу на депутатский запрос от 22 мая, – это «четвертая редакция, в которой учли почти все замечания» петербургских властей. «От пятикилометровой зоны отказались, иначе бы город не смог бы принять круизные суда», – пояснил глава ведомства Владимир Родионов.

По его словам, текущая версия постановления Минтранса потребует лишь корректировки нескольких водных маршрутов, проходящих возле Крестовского острова. «Но поскольку речь идет только о четырех днях, я бы назвал такие меры приемлемыми», – сказал Родионов. Движение метеоров в Петергоф и круизных лайнеров данные ограничения не затронут, заверил он.

Глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев сообщил, что пока не ознакомился с редакцией проекта постановления, изложенной в ответе на депутатский запрос. «Но это совпадает с теми обещаниями, которые нам ранее давал Минтранс», – прокомментировал он.

В самом Минтрансе на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили, однако в Смольном выразили уверенность, что эта версия постановления уже является окончательной, и ужесточений ждать не стоит.

Участники рынка, ознакомившиеся с проектом, вздохнули с облегчением. По данным компании «Нева-Трип», в непосредственной близости к запретной зоне проходит две экскурсионные программы – «Северные острова» и «Забытые острова». «Эти ограничения незначительно (в рамках погрешности маршрута) скорректируют движение теплоходов, которые будут проходить зону на небольшом удалении. На движение метеоров это не как не повлияет, на аренду [для свадеб и корпоративов] тоже», – прокомментировали в компании.

Требования безопасности не станут фатальными и для яхт-клубов. Ранее в Агентстве внешнего транспорта высказывали опасения, что запрет не только на движение, но и стоянку маломерных судов создаст непреодолимые сложности для владельцев катеров и яхт, которые им просто некуда будет убрать. Однако, по словам Владимира Родионова, в запретной зоне яхт-клубов не оказалось.

«Ничего никуда переносить не придется», – подтвердили в «Императорском яхт-клубе». Хотя неудобства для любителей парусного спорта это все же создаст.

«Крупные яхты, которые ходят строго по фарватеру, скорее всего, не будут выходить из клубов в эти дни. Мелкие катера с малой осадкой смогут беспрепятственно перемещаться, обходя указанную зону», – прокомментировала *заместитель генерального директора Анна Шумейко*.

Но несмотря на то, что Минтранс отказался от первоначальных драконовских мер, ущерб отрасли все-таки был нанесен – операторы уже фиксируют общее сокращение турпотока и снижение уровня бронирования.

«Из-за опасения закрытия навигации много отказов от водных экскурсий — как среди компаний, так и обычных туристов. Люди смотрят на это и думают, что лучше приедут в другой раз», – ранее рассказывал *коммерческий директор компании «Прогулки по Петербургу» Павел Киселев*.

Судовладельцы, зарабатывающие на сдаче в аренду туристическим компаниям, также жалуются на снижение спроса. «После того, как Минтранс опубликовал проект, люди начали звонить и отменять брони. Еле успокоили. Но туристов все равное меньше в этом сезоне — заработаем на 50% меньше, чем в прошлом году», – рассказал один из предпринимателей.

«Очень рады, что нас не поставили к стенке», – комментирует *глава судоходной компании «Алые Паруса» Дмитрий Нечаев*. По его словам, компания тоже столкнулась с отменой бронирований, однако надеется, что после опубликования постановления Минтранса спрос частично восстановится. «Но на наш рынок влияет не только информационный фон, но и отсутствие тепла. Так что будем ждать у моря погоды», – заключил он.

В других городах проведения соревнований Кубка конфедераций навигация будет ограничена также только в дни матчей. В Сочи под запретом окажется акватория в 10-километровом радиусе от стадиона. В Москве суда не смогут курсировать между Спасскими мостами и Строгинским мостом, а также в канале имени Москвы от реки Москвы до Сходненского канала. В Казани закроют реку Казанку от железнодорожного моста до моста «Миллениум».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»